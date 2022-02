El presidente de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el socialista José Félix Tezanos, ha dicho este lunes que nunca dio a la izquierda como ganadora en los comicios madrileños del 4M. Sin embargo, la realidad es tozuda. El CIS aseguró que PSOE, Más Madrid y Podemos alcanzarían una suma de entre 67 y 73 escaños (hasta 4 por encima de la mayoría absoluta que se situaba en 69). Las urnas les dejaron en 58. Para el PP y Vox Tezanos asignó una horquilla de entre 65 y 69 escaños, pero los madrileños les otorgaron al final 78 asientos en el Parlamento regional, una mayoría abrumadora.

Tezanos ha dicho: «No, es mentira. Yo no dije que la izquierda iba a tener mayoría por encima de PP y Vox. Tampoco un empate. Ni mucho menos». No obstante, se trata de una mentira flagrante. En su última encuesta antes de la campaña dio que la izquierda podía llegar hasta 73 escaños. La previsión para PP y Vox fue muy negativa (65-69), lo más seguro era que no alcanzaría la mayoría absoluta o como mucho lo rozaría (69 asientos).

El responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tras el fracaso estrepitoso evitó entonces y ahora hacer autocrítica. Se enrocó en el puesto con peregrinos argumentos como que «la caída del PSOE» se produjo en «los tres o cuatro últimos días» y no pudo ser detectada por sus estudios. Ahora dice que las encuestas hablan del momento en el que se hacen y no de los resultados finales sumando las decisiones de última hora de los indecisos.

Antes y ahora, en el programa Más Vale Tarde de laSexta, se hizo la víctima pese a ocupar una responsabilidad pública importante, es decir, rango de director general. En un artículo titulado El CIS y los límites de las predicciones electorales, el sociólogo de cabecera de Pedro Sánchez justificó tras el 4M sus fallos en la predicción.

12 más al PSOE

El último sondeo del CIS antes del 4M preveía una amplia ventaja al bloque de la izquierda frente al de la derecha y otorgaba al PSOE entre 34 y 36 escaños, nada menos que entre diez y doce diputados más de los obtenidos finalmente en las urnas (24). Esos diez escaños de error fueron precisamente los que Tezanos, afiliado al PSOE durante décadas, quitó al PP de Isabel Díaz Ayuso en ese sondeo flash (le dio 54-56 escaños cuando los populares alcanzaron 65 en los comicios). Tezanos quitó 11 diputados a Ayuso. El ex dirigente del PSOE de Pedro Sánchez trató de esta forma de empujar a la campaña de movilización de la izquierda en la región.

Así mismo, cabe recordar que la comparación con las encuestas privadas publicadas dejaron en mal lugar a Tezanos. En todo caso, pese a ello, el director del CIS descartó dejar el cargo, aseguró que no es un «adivino» e incluso pasó al ataque contra la opinión pública, pidiendo que cesen las «descalificaciones» hacia él.

«Ante fallos predictivos como los que han tenido lugar en las recientes elecciones de Madrid, lo que conviene es abordar un debate riguroso, objetivo y desprejuiciado, sin descalificaciones ad hominem», escribió en el citado artículo en El País.

«Tabernarios»

Buscando su consuelo, Tezanos llegó a argumentar que en el primer sondeo preelectoral (5 de abril) acertó el número de diputados de Unidas Podemos y de Ciudadanos y que en el segundo predijo correctamente los escaños de Más Madrid y de Vox. Trató así de justificar su alto sueldo y su continuidad al frente del CIS, donde fue puesto por Sánchez en contra de la neutralidad política que exige el cargo.

Isabel Díaz Ayuso y Ángel Gabilondo en la Asamblea de Madrid. (Foto: EP)

Antes de la jornada electoral, también publicó un artículo en la revista Temas calificando de «tabernarios» a los votantes de Ayuso. Un extremo que también ha negado este lunes en laSexta aunque la Red todavía recoge ese artículo.

En un artículo en la revista Temas, Tezanos se refería a la enorme popularidad de la presidenta madrileña aludiendo a lo que dio en llamar «la tabernidad», es decir, haber apelado «a un amplio sector social que se centra en torno al mundo de las tabernas, los bares, los restaurantes y otros establecimientos similares. Establecimientos que Madrid tiene en abundancia. Posiblemente más que ninguna otra ciudad del mundo».

«A partir de esa potencialidad numérica, que incluye a los clientes más habituales de tales establecimientos, la candidata y sus asesores han desarrollado un discurso sociológico y político que, bajo la bandera de la libertad -libertad de tabernas, se podría decir-, ha logrado movilizar un amplio apoyo», criticaba Tezanos.

«Fetichizadas»

Asimismo, el presidente del CIS, afiliado desde los años 70 al PSOE y en cuya Ejecutiva Federal fue secretario de Estudios y Programas entre 2017 y 2018, enfatizó tras el 4M: «Quienes estamos al frente del CIS somos científicos sociales, comprometidos con los métodos, y con el ethos propio de la Ciencia». Igualmente, criticó que las encuestas sociológicas, «incluso las más rigurosas y mejor ejecutadas», funcionan con «amplios márgenes de error», por lo que «no deben ser fetichizadas ni petrificadas».