El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha vuelto a burlarse este miércoles de la oposición y de la opinión pública por criticar su último fiasco en las elecciones de Castilla y León, señalando que «no soy adivino». Una frase que suele utilizar para negar su fracaso en los pronósticos electorales que paga el Estado con dinero público y que este militante del PSOE durante décadas utiliza para beneficiar a su partido. En concreto, Tezanos, cargo adscrito al Ministerio de Presidencia, cobra más de 98.000 euros anuales.

En una comparecencia este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso, el sociólogo de cabecera de Pedro Sánchez ha declarado que «el objetivo del CIS y de cualquier investigador que se precie riguroso, no es pretender ser adivino. Eso se encuentra en otros sitios, pero no en el CIS», ha manifestado.

Junto a ello, y pese a que realizó un sondeo exprés -además del preelectoral- en plena campaña, publicado sólo seis días antes de los comicios del 13 de febrero, Tezanos ha esgrimido que «los votantes todavía no habían decidido lo que iban a votar» para entonces. «Las encuestas anticipan muchas veces comportamientos que aún no se han producido y ni siquiera los propios electorales saben lo que van a votar», ha llegado a afirmar.

Ninguneó a Vox

Se da la circunstancia de que en dicho doble pronóstico que hizo de las elecciones de Castilla y León, Tezanos infló a la izquierda, especialmente al PSOE al que llegó a dar ganador hasta en dos ocasiones frente al PP de Alfonso Fernández Mañueco, vencedor finalmente en las urnas. Además, el presidente del CIS infló a los socialistas en hasta seis escaños, y ninguneó a Vox, al que quitó cuatro diputados. También dio a Ciudadanos entre dos y cinco procuradores, cuando sólo obtuvo uno.

En las dos encuestas preelectorales que dirigió el alto cargo de Sánchez elevó al PSOE hasta los 34 escaños. Sin embargo, el resultado del 13-F situó a los socialistas de Luis Tudanca con 28 procuradores (siete menos que en la cita anterior). En cambio, Tezanos dejó al PP en la horquilla más baja en 24 y 25 escaños en sendos estudios, respectivamente. El día de la votación, los populares del presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, sacaron 31 diputados (dos más que en 2019).

Además, el ex miembro de la Ejecutiva socialista de Pedro Sánchez aseguró que las dos formaciones de la derecha no llegarían por sí solas a los 41 escaños, esto es, la mayoría absoluta. Sin embargo, las urnas dieron a PP y Vox una suma de 44 procuradores.

Sobre la encuesta del CIS que se publicará este jueves y que abarcará la invasión rusa de Ucrania y la crisis del PP, Tezanos ha avanzado que los ciudadanos podrán «ver cómo ha habido cambios». Para este sondeo, ha dicho que ha aplicado un nuevo método de estimación.

Comió con Iglesias

Respecto a la filtración a Pablo Iglesias, Tezanos ha reconocido que el lunes de esa misma semana en la que salió publicada la encuesta comió con el ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos en la sede del CIS. Sin embargo, ha negado que hablaran del sondeo de Castilla y León. «Yo no le filtré nada, ni tenía los datos finales», ha declarado, añadiendo que la investigación interna no ha dado sus frutos.