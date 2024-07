Teruel permitirá el tráfico sólo a residentes en el centro histórico para un turismo «más agradable»

El centro histórico de Teruel dejará de tener tráfico. La capital del mudéjar en Aragón no tiene que aplicar ningún reglamento de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al no superar los 50.000 habitantes. Sin embargo, desde el Consistorio liderado por la popular Emma Buj se ha apostado por peatonalizar el centro histórico a fin de mejorar la experiencia del residente y del visitante en su paseo por las legendarias calles de la ciudad.

De esta manera se espera que para el próximo año Teruel haya logrado restringir el tráfico en el centro histórico. Un proyecto que fue aprobado en el pleno del Ayuntamiento hace justo tres años, pero que por motivos administrativos no se ha podido llevar a cabo hasta ahora.

Esta semana, la Sociedad Municipal Urban ha adjudicado el sistema de acceso por el que once cámaras de videovigilancia controlarán las entradas. De esta manera, se hará efectiva la limitación al centro urbano a cualquier vehículo que no esté previamente autorizado, al controlar en tiempo real qué vehículos pueden llegar al centro y en qué momento del día.

Las cámaras estarán ubicadas en las calles Joaquín Arnau, Nueva, Portal Valencia, Plaza Goya, Ambeles, Abadía, San Miguel, Salvador, y dos de Domingo Gascón. De forma que el centro histórico de la ciudad quedará completamente cerrado.

En este sentido, «Teruel no aplicará ninguna restricción al modelo de vehículo. Es decir, es indistinto que el transporte sea de combustión, hibrido o eléctrico, pues no se hará distinción por la fuente de energía», señala a OKDIARIO el concejal del área de Ciudad y Sostenibilidad, Juan Carlos Cruzado, el impulsor de esta medida. De esta manera, sólo los vehículos de residentes, comerciantes, emergencias, de carga y descarga podrán acceder a esta zona.

Turismo «más agradable»

Además, los turistas que lleguen a Teruel con su vehículo también podrán acceder si su hospedaje se encuentra en el anillo restringido. Una medida que contemplan la mayoría de sitios, como Zaragoza, en su nueva ordenanza de movilidad, a fin de favorecer el turismo.

De hecho, esta medida en Teruel está pensada en buena parte en crear un «ambiente amable» en el centro histórico, emulando otras ciudades en las que el tráfico no entorpezca los paseos para lograr «turismo más agradable», explica Cruzado.

«A nivel turístico es necesario que el peatón pueda caminar por el centro histórico y no tiene sentido que haya vehículos pasando. Además, no tenía lógica que cualquier vehículo pudiera acceder, porque no había aparcamiento para personas no residentes, lo único que hacían era circular», señala Cruzado. «Nosotros apoyamos la humanización de las ciudades y en este caso no es una imposición de fuera, es una apuesta del Ayuntamiento de dar importancia al peatón frente al vehículo», añade.

Vox: «Es pura Agenda 2030»

Es una medida que no comparte Vox, que fue el único grupo que se abstuvo mientras que PP, PSOE y Teruel Existe votaron a favor. La concejal de Vox Ester Fernández considera que esta medida es «pura Agenda 2030». «Es una guerra al coche y favorece una sociedad de control. Nosotros no estamos de acuerdo con el sistema que se va implantar de cámaras de videovigilancia y reconocimiento de matrículas», explica a OKDIARIO.

Sin embargo, en este Ayuntamiento, a diferencia de Zaragoza y Huesca, los votos de los de Vox no son decisivos, puesto que el PP gobierna con mayoría absoluta, por lo que finalmente en Teruel el centro se dividirá así en tres zonas para el tráfico con este tipo de proyecto de peatonalización. «Una de ellas es de tráfico cero, como la plaza del Torico, la calle San Juan, la calle Tozal, por ejemplo, que llevan ya muchos años. La segunda es de tráfico autorizado y sólo podrán circular los vehículos autorizados. Y la última, de tráfico restringido», explica el concejal popular.

Peatonalización en 2025

Como decimos este plan preliminar fue aprobado en 2021, pero el proceso administrativo «se ha prolongado más de lo esperado», señala el concejal turolense, ya que la financiación venía de un programa europeo de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), «y ha habido que modificarla de acuerdo a las características que nos pedían desde el Ministerio».

«Además, ha tenido que pasar por Patrimonio tanto el proyecto inicial como el de obra de las cámaras, y la comisión de Patrimonio tiene sus plazos, que suelen ser largos», añade, «y en el proceso de licitación hubo empresas que lo recurrieron». Desde el Consistorio se espera que a principios de 2025 esté puesto en funcionamiento el proyecto de peatonalización del centro gracias a la nueva ordenanza que están desarrollando desde el área de Sostenibilidad.