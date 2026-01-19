Teléfonos de atención para familiares de los afectados por el accidente de tren en Adamuz, Córdoba

Renfe e Iryo han habilitado números de teléfonos para atender a los familiares de las personas afectadas por el grave accidente de tren que tuvo lugar éste domingo en Adamuz (Córdoba) y que ha dejado ya, al menos 39 muertos.

Desde Adif han confirmado que se han abierto los números de teléfono 900 101 020 y 910 150 000, para ofrecer información y asistencia a los allegados de las víctimas del accidente. Asimismo, se han activado «tres puntos de asistencia» en Madrid, Huelva y Córdoba, después del descarrilamiento de los convoys.

El tren de Iryo, procedente de Málaga y con destino a Madrid, descarrilló la pasada tarde del domingo, chocando contra otro que circulaba desde Madrid hasta Huelva.

El accidente ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia que han pasado toda la noche trabajando en el lugar de los hechos.