La ministra de Igualdad, Irene Montero, no tiene ninguna intención de dimitir de su cargo, remunerado con un sueldo anual de 79.415 euros, aunque el PSOE modifique sin un acuerdo con Podemos la ley del sólo sí es sí. Esta normativa, impulsada por la ministra podemita, ha provocado más de 350 rebajas de condena de agresores sexuales y 33 excarcelados.

Montero asegura no sentirse desautorizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque tenga intención de reformar su ley estrella por las desastrosas consecuencias. «Yo creo que mi obligación cuando hay un momento difícil, es dar la cara y es estar ahí para tratar de proteger el que seguramente sea, en términos institucionales, el principal avance feminista en estos últimos 20 años. Creo que mi función es esa», ha afirmado la ministra de Igualdad.

La responsable de Igualdad defiende que «se está dejando la piel desde hace meses» para alcanzar un acuerdo con la parte socialista del Gobierno de Sánchez para modificar la Ley Montero y así, que el PSOE no tenga que pactar esta reforma con el PP. «No me gustaría que el PSOE pactara con el PP volver al esquema de penas, de la violencia, de la intimidación. Y por eso me estoy dejando la piel desde hace meses, porque llevamos intercambiando documentos y propuestas desde diciembre para intentar llegar a un acuerdo», ha indicado Irene Montero.

En este sentido, la ministra podemita asegura que ha estado dispuesta a que se le «dijese que era una soberbia por no querer reformar mientras no paraba de intercambiar papeles» y para «responder con una respuesta fuerte y unitaria como Gobierno» frente a la «ofensiva de la derecha política, judicial y mediática contra la ley del sólo sí es sí».

«Discrepancias fuertes»

La dirigente del partido morado admite «discrepancias fuertes» con el PSOE para reformar la Ley Montero. «La discrepancia es fuerte, pero yo confío porque hemos hecho muchas negociaciones muy difíciles y porque en muchas ocasiones he tenido discrepancias fuertes con el socio mayoritario de gobierno. No ha habido ley en la que no hayamos tenido discrepancias y además las han conocido ustedes y al final hemos llegado a acuerdos. Así que hemos tenido discrepancias mayores y al final se han resuelto. Confío en que en que a pesar de que ahora la discrepancia existe, la resolvamos», ha recalcado este viernes en una entrevista concedida a RNE.

«Yo no me pongo límites. Tenemos que alcanzar un acuerdo. Tenemos una discrepancia fuerte que sigue existiendo en torno a mantener el consentimiento como centro del Código Penal o a volver a un esquema de penas basado en la violencia o la intimidación. Y no me pongo ningún límite. Lo que quiero es un acuerdo y estoy trabajando y estamos trabajando mi equipo y yo misma todas las horas que son necesarias, igual que lo hacen en el partido», ha zanjado Montero.