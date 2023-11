Sol, la líder de los jóvenes que protestan contra la amnistía en Ferraz: «Está en juego nuestro futuro»

Sol Fiebig tiene 21 años, pero su juventud no ha sido una barrera para ser la líder improvisada de los jóvenes que se manifiestan contra la amnistía en Ferraz. Durante la primera semana de manifestaciones se podía ver a la universitaria con un megáfono en mano y liderando a un grupo de cientos de jóvenes que la seguían y repetían las proclamas que gritaba en su altavoz: «Queríamos organizar algo para que se viese a la juventud y a los estudiantes», explica Sol en una entrevista con OKDIARIO en la misma calle de Ferraz: «Lo que se está poniendo en juego es nuestro futuro».

Su intención era demostrar que los universitarios también se manifiestan contra la medida de gracia que el PSOE ha pactado con los independentistas para conseguir sus votos afirmativos en la investidura de Pedro Sánchez. Sol quiere romper con la idea de que «la juventud está en el sofá y no está haciendo nada».

La primera vez que la joven cogió un megáfono fue frente al Parlamento Europeo, donde también iba a asistir Alejo Vidal-Quadras, antes de sufrir el ataque que casi acaba con su vida. Allí se concentraron porque Sol cree que «Europa es la última vía», y «son los únicos que de verdad pueden decir ‘vamos a parar esto’». Cuenta la estudiante que con esta reunión estaban pidiendo «ayuda a la Unión Europea».

Cuando terminaron de expresar sus discursos, cuenta la universitaria que «todo el mundo estaba esperando que alguien dijese que nos íbamos a Ferraz» y fue ella quien lideró la marcha «porque tenía el megáfono» en sus manos.

Marcharon desde la calle de Castellana hasta la de Ferraz. Allí, frente a la sede del PSOE, se encontraron a un grupo de ultras que estaba hostigando a los periodistas. «Estaban con nosotros grabándonos e iban a entrar en directo» desde Ferraz, cuenta Sol Fiebig. Rememora la joven que «entonces empezó todo el mundo a gritar ‘prensa manipuladora’». En ese momento, cuenta la estudiante que la situación se agravó: «Pasó a un estado más, a lo físico». Lo que Sol y sus compañeros hicieron «fue intentar pararlo, decirles esto no va así, nosotros no somos así, no somos violentos». Pero no lo consiguieron. «Luego ayudamos a los periodistas a salir porque era imposible grabar allí», reconoce la universitaria.

Manifestación en la Universidad

Esa misma violencia es la que ha sufrido Sol en la facultad por su forma de pensar. La veinteañera estudia Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense. Allí forma parte de la asociación Libertad Sin Ira, que ha participado en las manifestaciones contra la amnistía. La joven ha reconocido que defender esos valores en la institución en la que estudia es difícil: «Tienes miedo de que te digan algo, el miedo de que te insulten o te escupan en la Universidad».

A pesar de ir con todo en contra, han participado este lunes una manifestación contra la amnistía en la sede de Ciudad Universitaria. «En Ferraz se mezcla mucha gente», expresa Sol, «queríamos hacer una solo de los jóvenes» y que «vean que nosotros personalmente estamos en contra» porque «lo que se está poniendo en juego es» su «futuro».

La valentía tuvo que superar al miedo: «Nos llegaron mensajes de que tuviésemos cuidado, de que se estaban organizando grupos para hacer una contramanifestación». Pero el éxito de reunir a cientos de estudiantes ante la facultad redujo sus temores «fue tanta gente a la manifestación nuestra que les entró miedo».

«Yo ya me he parado suficientemente y ya he dicho lo que pienso», confiesa Sol. La estudiante reconoce que ya no le amedrentan las amenazas: «No voy a parar porque me vayan a escupir». Por eso, dice que van a seguir protestando. «Si tenemos que salir todos los días a Ferraz, seguiremos saliendo; no nos podemos quedar quietos, porque si nos quedamos quietos, gana Sánchez», admite Sol Fiebig. A la joven le «da igual de qué partido, de qué ideología; si eres mayor, si eres joven, si eres cualquier cosa». Lo importante para la joven es que «hay que salir a la calle y demostrar que estamos en contra de esto, que nuestro futuro corre peligro de verdad».