Al menos nueve manifestantes han sido detenidos este miércoles por la noche después de que la Policía de Marlaska dispersase la manifestación contra la Ley de Amnistía frente a la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz. Una noche de confusión en la que las dos reporteras de OKDIARIO que han cubierto la manifestación han sido insultadas y perseguidas por un pequeño grupo de violentos.

En un principio, la manifestación, en la que han participado unas 2.000 personas, según la Delegación del Gobierno de Madrid, había transcurrido de forma pacífica con ciertos momentos de tensión, lo que hacía no anticipar detenidos en la manifestación en Ferraz. Una jornada en la que la atención se había centrado en un principio en el Congreso de los Diputados en el debate de investidura de Pedro Sánchez, que le facilitará su permanencia en Moncloa tras sus concesiones a los independentistas.

Las cargas policiales han empezado tras al menos tres avisos de la Policía de Marlaska después de que varios manifestantes violentos, que representan un mínimo porcentaje de las personas que protestan cada tarde en Ferraz, lanzasen bengalas, botellas y otros objetos a las fuerzas de seguridad y tratasen de empujar las vallas de protección.

Las cargas, junto con el avance de los furgones policiales por la calle Marqués de Urquijo hacia Princesa, se han reproducido poco después en las calles aledañas de la citada Marqués de Urquijo y Juan Álvarez de Mendizábal, en la que algunos radicales han hecho barricadas con contenedores de basura.

Posteriormente, se han vivido escenas de confusión entre los vecinos de Princesa y Alberto Aguilera, al ver correr a los manifestantes violentos delante de la Policía de Marlaska, que al principio de la carga también han lanzado gases lacrimógenos.

Durante la protesta, dos manifestantes han reconocido que «España va a una dictadura», mientras han querido recordar que «aquí puede venir todo el que quiera a manifestarse de forma pacífica», en clara referencia al pequeño porcentaje de violentos que ha lanzado objetos y bengalas a la Policía.

Una manifestación a la que ha acudido el líder de Vox, Santiago Abascal, después de su intervención en el Congreso de los Diputados, como se puede ver en este vídeo.

Ya está @Santi_ABASCAL en Ferraz, tras denunciar en el Congreso el golpe de estado que pretende dar Pedro Sánchez. ¡MOVILIZACIÓN PERMANENTE! pic.twitter.com/pTEpvBi24n — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 15, 2023

En la manifestación se han visto pancartas con frases como «Sánchez, traidor» y «RIP Spanish democracy 1978-2023» (Democracia española, descanse en paz 1978-2023), y un paraguas con el texto: «Todo el PSOE, culpable» y también se han escuchado los cánticos que se repiten cada noche en la que ya es la décimotercera protesta frente a Ferraz: «¡Sánchez traidor!», «¡Que te vote Txapote!» o «España no se vende».

Advertencia independentista a Sánchez

Esta protesta se ha producido después del debate de investidura de Pedro Sánchez, cuya votación se espera este jueves, después de sus concesiones a los independentistas que con su apoyo le facilitarán su permanencia en Moncloa.

Sin embargo, han sido muy claros con Sánchez: Gabriel Rufián le ha enseñado su músculo, recordándole que depende de los independentistas para seguir en Moncloa: «Tenemos capacidad para obligarle a que se vote un referéndum». Unas palabras con las que el independentista ha retratado a Sánchez y le ha advertido después de que la atención esta tarde se haya centrado fuera del hemiciclo con la reunión de Junts y el PSOE después de que a los independentistas no les haya gustado la intervención de Sánchez.

En su turno de intervención, Miriam Nogueras, portavoz de Junts, que ha intervenido en catalán, le ha recriminado a Sánchez que «su discurso no ha sido valiente». «No se ha atrevido a abordar de manera directa el tema catalán como establece el acuerdo», ha recordado Nogueras, la cual ha invitado a Pedro Sánchez a mantener un debate de manera intensa. «Tenemos la denuncia de la deuda histórica y el derecho a la autodeterminación», ha querido recordarle Nogueras a Sánchez mientras le ha reconocido su descontento con su intervención: «Si no se avanza en los cambios, no le apoyaremos en su Gobierno».