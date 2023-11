Las mejores frases de Feijóo a Pedro Sánchez en el debate de investidura

Alberto Núñez Feijóo en su turno de réplica a Pedro Sánchez ha dejado algunas de las mejores frases para retratar el pacto de investidura que ha llevado al presidente del Gobierno en funciones a pactar con independentistas y proetarras. Estas son las mejores frases del líder del PP en el debate de investidura.

«Viene a esta Cámara investido desde Warteloo»

«Este proceso de investidura es redundante», señalaba Feijóo en otro momento de su discurso. «La investidura ya se ha producido, lejos de esta Cámara, fuera de España… pura normalidad democrática», decía con sorna Feijóo. «Señorías, pensar que ustedes tienen la capacidad de investir al señor Sánchez, cuando ya llega investido a esta Cámara desde Waterloo, es una broma», concluye Feijóo en otra de sus mejores frases en la investidura de Sánchez.

«Esta investidura nace de un fraude»

Feijóo ha querido recalcar que la investidura de Pedro Sánchez se produce por un «fraude». Y señala que «lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas», ha recalcado en referencia a la Ley de Amnistía y el pacto con los independentistas. «Si tan seguros estuvieran de que lo que traen a esta Cámara sería refrendado en las urnas, por qué no dejan que los españoles voten», se ha preguntado Feijóo.

«La investidura se propiciará por un acto de corrupción política»

«Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre, es corrupción política», ha dicho Feijóo. Y señala que esta investidura termina en una «humillación» a su figura y al PSOE, pero «no tiene derecho a humillar al resto de españoles porque no ha logrado el apoyo de nadie, lo ha comprado firmando cheques».

«Lo de hoy no ha sido un discurso, ha sido un delirio»

Feijóo, dirigiéndose a Pedro Sánchez, ha señalado que «él a perdido la razón, pero la mayoría de los españoles no hemos perdido la razón». Y ha continuado asegurando que si el PSOE quiere dejar «huérfana» a esa mayoría, es su decisión. «Yo no lo haré, no abandonaré a la mayoría social de este país», ha sentenciado Feijóo.

«Cosculluela, un nostálgico del franquismo»

El líder del PP ha mostrado de nuevo las vergüenzas de Sánchez y del PSOE enumerando la lista de ex dirigentes y figuras relevantes del socialismo que se han mostrado en contra de la investidura como resultado del pacto con independentistas a cambio de la Ley de Amnistía. «Felipe González, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo, Cándido Méndez… ¿son nostálgicos del franquismo?», se preguntaba Feijóo para señalar de nuevo al PSOE de Sánchez: «¿No se da cuenta de que están haciendo el ridículo?».

«A usted la Historia no le amnistiará»

Otra frase para la historia de este debate de investidura, se ha producido cuando Feijóo le ha espetado a Sánchez: «Le garantizo que a usted la Historia no le amnistiará».

«¿El Gobierno más feminista y va a cesar a la ministra de Igualdad?»

En otro momento, refiriéndose al mercadeo de ministerios y puestos en el futuro Gobierno, Feijóo le ha vuelto a pedir «coherencia» a Pedro Sánchez a la hora del reparto de carteras. «¿Qué hacemos con Podemos? El Gobierno más feminista y ¿va a cesar a la ministra de Igualdad?», ha dicho con ironía Feijóo mientras Irene Montero sonreís nerviosa.

«El pacto encapuchado con Otegi»

El pacto de Sánchez con Bildu no ha pasado desapercibido para Feijóo, que en su réplica ha querido hacer un símil con el oscurantismo con el que se ha tratado el acuerdo con los proetarras. «¿Cuál es el pacto encapuchado con Otegi?», se ha preguntado Feijóo.

«Lo que da al independentismo es a cambio de nada para el resto de españoles»

Feijóo ha querido señalar la desvergüenza del cheque en blanco de Pedro Sánchez a los independentistas, a los que les ha concedido todo lo que le han pedido. «Todo lo que Sánchez le da al independentismo es a cambio de nada para el resto de los españoles», ha expuesto Feijóo desde el atril.