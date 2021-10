10:29. Termina la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

10:27. Belarra a García: «Después de ver la Convención del PP, la verdad que a muchos nos queda dudas de su compromiso con el Estado de Derecho. Invitan a condenados y tienen a condenados entre sus filas. La diferencia entre ustedes y nosotros es que este Gobierno defiende la democracia siempre, no sólo cuando le conviene».

10:25. García a Belarra: «Usted debe respetar las sentencias judiciales. Usted dijo la semana pasada que las sentencias contra miembros de Podemos no son democráticas. Yo a esto lo llamo cinismo. Algo huele a podrido en Podemos porque protegen a Alberto Rodríguez, condenado por agredir a un policía».

10:23. Belarra responde a Rodríguez: «Sí, ¿lo piensa usted?».

10:23. La diputada del PP Alicia García pregunta a la Ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra: «¿Considera la Ministra que España es un Estado Social y Democrático de Derecho?».

10:19. Bolaños responde a Telechea: «Consideramos que es un buen acuerdo porque fortalece las instituciones democráticas y porque no podíamos aguantar a unas instituciones caducas y en funciones. Lo que hemos hecho no ha sido más que lo que nos piden los ciudadanos, que conviven en grupos de personas que piensan distintos pero que también llegan a acuerdos».

10:18. La diputada de ERC Carolina Telechea pregunta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños: «¿Por qué considera el Gobierno español que ha alcanzado un buen acuerdo sobre la renovación de los órganos constitucionales?».

10:15. Maroto responde a Moraleja: «Todas las políticas que desarrolla este Gobierno están dirigidas a mejorar la Industria. Ustedes votaron en contra la semana pasada de varias medidas de industria energética para mejorar al sector y que representaban el mayor esfuerzo público realizado en esta materia. Arrimen el hombro y espero que apoyen los Presupuestos de 2022 para ayudar a que la industria sea más competitiva».

10:12. La diputada del PP Tristana Moraleja pregunta a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto: «¿Considera que la política energética del Gobierno está ayudando a la industria española?».

10:07. Marlaska responde a Gil Lázaro: «Lo expliqué debidamente ante esta cámara y lo llevo explicando tres años ante esta cámara con motivo de mi trabajo serio al frente del Ministerio».

10:06. El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: «¿En qué consiste esa «gestión progresista de la seguridad» de la que usted presumió en la anterior sesión de control?».

10:01. Montero responde a Arrimadas: «Rotundamente sí».

10:00. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pregunta a María Jesús Montero: «¿Cree que en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado se prioriza el bienestar de las familias en dificultades?».

09:58. Montero responde a Nogueras: «Le rogaría que no utilice expresiones del tipo ‘no metan la mano en los bolsillos de los ciudadanos o en su cartera’. No es de buen gobernante echar balones fuera, ¿por qué no ejecutan el volumen de recursos que ha llegado a Cataluña enfocados al sector productivo?».

09:54. La diputada de JxCAT, Míriam Nogueras, pregunta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: «¿Qué medidas fiscales va a tomar el Gobierno respecto a los autónomos?».

09:50. Llop responde a Iñarritu: «Lo cierto es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, al menos formalmente. Lo cierto es que no todas las ciudadanas son iguales ante la ley. Pensaba que su pregunta iba dirigida a la desigualada que sufren las mujeres en el resto de países. La pandemia ha levantado el velo de esa igualdad».

09:48. El diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, pregunta a la ministra de Justicia, Pilar Llop: «¿Son todos los ciudadanos iguales ante la ley?».

09:45. Albares responde a Esteban: «Los Derechos Humanos son un principio rector de nuestra política exterior y los defendemos y los promocionamos en los distintos países donde operamos. El avance de los Derechos Humanos en determinados países es una materia muy compleja. Ser eficaz es ser muy inteligente. La diplomacia extranjera requiere discreción».

09:43. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, pregunta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: «¿Qué piensa hacer para salvar la vida de Sultana Khaya, en consonancia con el espíritu de defensa de los derechos humanos que anima su política exterior?».

09:38. Ribera responde a Mariscal: «No he oído la pregunta que me formulaba, pero agradezco la oportunidad de hablar de la factura de la electricidad. La respuesta breve es que sí, los consumidores domésticos verán a final año que pagarán lo mismo que pagaban en 2018».

09:37. El diputado del PP Guillermo Mariscal pregunta a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera: «¿Va a cumplir el presidente del Gobierno sus promesas respecto al precio a final de año del recibo de la luz?».

09:32. Díaz responde a Egea:»El tema que plantea es muy preocupante. Efectivamente, el precio de la luz lastra a nuestras empresas y trabajadores».

09:31. El diputado del PP Teodoro García Egea pregunta a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz: «¿Cuántos españoles hay en paro por culpa de la subida descontrolada de la luz? Ya conocemos su política, los parados al olvido y los condenados al Ministerio de Igualdad. «.

09:27. Calviño responde a Espinosa de los Monteros: «La política económica de nuestro Gobierno está profundamente arraigada en los principios constitucionales, empezando por la igualdad de oportunidades y por eso estamos asciendo la política que estamos desarrollando. Estos valores se corresponden con los valores europeos».

09:25. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, pregunta a Nadia Calviño: «19 presidentes de grandes compañías europeas han puesto a España como ejemplo a no seguir en esta recuperación económica ¿Considera la Vicepresidenta Primera que la política económica del Gobierno defiende la democracia?».

09:21. Calviño responde a Gamarra: «Semana tras semana yo explico aquí con claridad que este Gobierno hace lo que dice y dice lo que hace. Apostamos por unas reformas estructurales equilibradas. Son muchos los ejemplos de esta política económica. Hemos logrado evitar una caída del PIB superior al 20%».

09:20. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, pregunta a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño: «Todas las instituciones no respaldan sus previsiones de crecimiento. Y si pasamos de las previsiones a las reformas, pasa exactamente igual. Ahora anuncian que derogarán la reforma laboral después de haberlo negado antes. Su cuentas se basan en pura ciencia ficción, todo es mentira ¿Qué grado de credibilidad tiene la política económica del Gobierno?».

09:16. Sánchez responde a Guitarte: «Tanto los Presupuestos del 21 como del 22 la apuesta del Gobierno es rotunda. Me llevo críticas por hacer una puesta en firme por la descentralización. Los fondos europeos tienen también la condición de cohesión social. Decirle que en los PGE del año 2022 cuenta con cifras esperanzadoras».

09:13. El diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte pregunta a Pedro Sánchez: «¿En qué medida cumple el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 con los puntos del Acuerdo de investidura firmado entre PSOE y Teruel Existe?».

09:12. Abascal a Sánchez: «Yo ya no espero que como presidente del Gobierno haga algo bueno para este país. Le pido que se ponga en la piel de los padres de las víctimas de la violencia realizada por extranjeros».

09:11. Sánchez responde a Abascal: «No sé si crispar, dividir u odiar es para usted patriotismo. Ojalá fuese usted la mitad de patriota de lo que reclama a sus señorías. Esta bancada aboga por la seguridad pública. Los robos y los hurtos han bajado en el último año. Nos preocupamos por la seguridad de nuestros compatriotas».

09:08. El líder de Vox, Santiago Abascal, pregunta a Pedro Sánchez: «No puede haber barrios ni calles seguras si no hay fronteras seguras ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para devolver la seguridad a los barrios y ciudades de España?».

09:06. Sánchez a Casado: «Respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Nosotros no hemos utilizado nunca el terrorismo cuando existía ETA y no lo vamos a usar ahora que no existe ETA 10 años después. Celebremos el décimo aniversario del fin de la violencia y por aquel entonces hubo un presidente socialista y un lehendakari socialista».

09:05. Casado a Sánchez: «Usted dijo que nunca pactaría con Bildu. No se puede pactar ni blanquear a las más de 800 víctimas que dejó ETA. ¿Va a usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que Otegi le apoye los Presupuestos? Lo que tienen que hacer sus socios es condenar a ETA».

09:04. Sánchez responde a Casado: «Gracias de nuevo por si siempre aportación constructiva al debate. En 2019 la afiliciación a la seguridad social se superó los 19 millones de personas. Hemos recuperado los empleos y estamos al nivel de antes de la pandemia. Tenemos que tener una recuperación económica justa».

09:02. El líder del PP, Pablo Casado, pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Dice que no deja a nadie atrás pero no está dejando a nadie en pie ¿Considera que las decisiones de su Gobierno no dejan a nadie atrás?».

09:01. Comienza la sesión de control al Gobierno.

08:47. En unos minutos dará comienzo la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez de este miércoles en el Congreso de los Diputados.

08:30. Esta sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez se produce también días después del Congreso Federal del PSOE que celebró en Valencia. En este evento Sánchez procuro mostrarse como un líder moderado y llevó a cabo su purga dentro del partido para afianzarlo como su proyecto personal.

08:15. Esta sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez llega 10 años después del fin de la violencia de la banda terrorista ETA. El pasado lunes el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, leyó un comunicado para fingir su arrepentimiento y lograr así los pocos etarras que quedan en prisión.

08:00. Este miércoles tiene lugar en el Congreso de los Diputados la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez. Los miembros del Ejecutivo van a tener que responder a 15 preguntas parlamentarias.