Sémper denuncia en euskera el Babel de Sánchez en el Congreso: «Atenta contra el sentido común»

El portavoz nacional del PP y vicesecretario general de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha denunciado en el Congreso de los Diputados la «inaceptable» reforma del reglamento de la Cámara que han impulsado el PSOE de Pedro Sánchez y sus socios para imponer el uso exclusivo de las lenguas cooficiales en el hemiciclo. «Atenta contra el sentido común», ha subrayado, incidiendo en que los socialistas y sus aliados están usando «nuestro patrimonio lingüístico de manera torticera», con una reforma sin consenso.

Así, Sémper ha destacado que «el gallego, el valenciano, el euskera o el catalán son también lenguas españolas, junto al castellano, que es nuestra lengua común», ha remarcado. «Tenemos la suerte de que España mantiene vivas una variedad de lenguas», ha añadido, si bien ha realizado una advertencia: «No vamos a aceptar lecciones sobre respeto a las lenguas cooficiales, ni su patrimonialización interesada», ha lanzado al PSOE y sus socios separatistas, nacionalistas y proetarras, promotores de dicha reforma exprés, mediante lectura única y sin pasar por la debida Comisión de Reglamento.

«Yo en casa vivo rodeado de euskera, mis hijos hablan en euskera, leen cuentos en euskera, viven en distintos idiomas de manera natural. No es un problema la diversidad. A mí me enriquece», ha destacado. Y también ha puesto como ejemplo al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. «El presidente de mi partido habla en dos idiomas, cuando era presidente de Galicia estableció políticas lingüísticas sin caer en la confrontación», ha defendido Sémper.

El diputado por Madrid, pero procedente del País Vasco, donde fue portavoz del PP en el Parlamento regional, ha intercalado en su intervención el castellano y el euskera, reproduciendo en ambos casos el mismo contenido. Precisamente, este hecho, la utilización del euskera y su defensa, como el de otras lenguas cooficiales pero en sus respectivos territorios, ha provocado que algunos diputados de Vox abandonen el hemiciclo, al que habían vuelto tras dejarlo en la primera intervención, cuando tomó la palabra en gallego el socialista José Ramón Besteiro.

Defiende «que nadie se vaya»

«Entiendo la dinámica de esta Cámara, pero durante demasiadas décadas no pudo haber libertad para expresarse como cada uno quería. No quiero que nadie se levante de su escaño y se vaya, quiero que debatan», ha lanzado a los diputados de Vox entre risas de la izquierda, especialmente de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Sémper dijo el lunes que los diputados del PP no harían «el canelo» con el uso exclusivo de las lenguas cooficiales.

«Conviene recordar que ninguna nación europea ha desarrollado un nivel de protección superior a España en términos de respeto a su propia diversidad lingüística», ha sentenciado también Sémper, acusando tanto a Bildu como al PNV de desplegar en la Cámara «un relato de falsos agravios» respecto a sus políticas lingüísticas en el País Vasco.