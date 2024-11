Begoña Gómez sentada detrás de Pedro Sánchez en el plenario del G20, que reúne a los países más ricos del mundo en Brasil. La imagen es inédita. Nunca antes la mujer del presidente del Gobierno había ocupado ese lugar, pero en esta ocasión permite a la imputada justificar el plantón al juez, que la había citado en esta fecha para comunicarle que también será investigada por un presunto delito de apropiación indebida.

Este lunes, 18 de noviembre, Begoña Gómez tenía que acudir a recoger su querella por intrusismo laboral tras presuntamente apropiarse del software de su máster en la Universidad Complutense a los juzgados de Plaza de Castilla. Sin embargo, la mujer de Pedro Sánchez esgrimió que había sido invitada por la Embajada de Brasil, remitiendo la invitación al juez instructor. «Su excelencia dispondrá de un asiento en la sala plenaria junto con la delegación de su país, así como de una sala reservada a los cónyuges y de un espacio para las reuniones bilaterales que desee organizar», rezaba la invitación de la esposa del presidente Lula da Silva que Begoña Gómez utilizó para no acudir ante el juez Juan Carlos Peinado.

Así, la defensa de Begoña Gómez alegaba que no podía asistir a la cita señalada por el juez Peinado. «A través del presente escrito ponemos en conocimiento del juzgado la imposibilidad de que mi representada pueda asistir el citado día, puesto que se encontrará en visita oficial en la República Federativa de Brasil a los efectos de asistir a la Cumbre Mundial del G20. Su presencia responde a la invitación oficial de la Presidencia de la República Federativa de Brasil cursada a su nombre y que acompaña al presente escrito, así como la confirmación de su presencia remitida desde Presidencia del Gobierno», señalaba su defensa.

El juez aceptó la solicitud, reconociendo que su presencia en la cumbre tiene relevancia social debido a su papel como esposa del presidente del Gobierno, aunque señaló que la invitación no era obligatoria y podría haberse rechazado. Las acusaciones populares, en contraste, solicitaron que a Begoña Gómez se le retirara el pasaporte para evitar que abandonara España, pero esta medida no fue adoptada. Sin embargo, la presencia de Begoña Gómez en Río de Janeiro ha estado marcada por el oscurantismo. Moncloa no ha dado a conocer su agenda en Brasil, esgrimiendo que las actividades vienen marcadas por la presidencia brasileña, que es quien cursa invitación oficial a los acompañantes de los jefes de Estado.

De esta forma, Moncloa dejaba al Ejecutivo de Lula da Silva los detalles de esta agenda, de la que, por el momento, no ha trascendido ninguna actividad. Esta falta de información da mayor importancia, si cabe, a la imagen de Begoña Gómez sentada detrás de Pedro Sánchez en el primer pleno del G20, ya que da argumentos a su defensa para justificar su ausencia en los juzgados de Plaza de Castilla.

Ésta es la primera vez que se ve a Begoña Gómez participando en un pleno del G20. Hay que remontarse dos años atrás, a 2022, para rememorar última edición a la que acudió Pedro Sánchez junto a su mujer, ya que el presidente del Ejecutivo español no acudió al de 2023 por haber dado positivo en Covid. En esa cita, que tuvo lugar en Indonesia, Sánchez asistió al pleno acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. En esa ocasión, la mujer de Pedro Sánchez participó, junto con otros acompañantes de jefes de Estado, en una agenda paralela, en la que pudo verse a Begoña Gómez conociendo el sector manufacturero en Bali, así como en diversos actos al aire libre.

Esquivar los juzgados

Con su asistencia al G20, Begoña Gómez ha esquivado su presencia en los Juzgados de Plaza de Castilla. La primera comparecencia ante el juez se produjo el pasado 5 de julio y la investigada se negó a declarar tras alegar su defensa que no había recibido la querella al completo y que no desconocía los hechos por los que se le investigaba. De este modo, se acordó la suspensión de la declaración y se señaló una nueva fecha el 19 de julio.

El decanato de los juzgados de Plaza de Castilla permitió a la mujer del presidente acceder por el garaje, un privilegio con el que no cuentan el resto de investigados. Además, se organizó un importante despliegue policial en coordinación con la empresa de seguridad del juzgado. También se impidió el acceso libre a periodistas. Varios grupos de antidisturbios vigilaron las inmediaciones del juzgado para tratar de salvaguardar la integridad de la esposa del presidente.

Pese a que su defensa está recurriendo las actuaciones del juez, con el visto bueno de la Fiscalía, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la investigación del juez Juan Carlos Peinado. También el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado las querellas por prevaricación que Begoña Gómez y Pedro Sánchez interpusieron contra el juez para tratar de apartarle de la instrucción. Instancias superiores dan el visto bueno a la investigación por corrupción que se sigue sobre los negocios de la mujer de Pedro Sánchez.