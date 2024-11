El director de Red.es que recibió las cartas de Begoña admite que conoce a Barrabés desde «hace 20 años»

David Cierco, el alto cargo del Gobierno al frente de la empresa pública Red.es cuando la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, envió las cartas de recomendación sobre la empresa de Carlos Barrabés, el cerebro de su cátedra en la Complutense, ha admitido este jueves en en el Senado que conoce al empresario beneficiado por aquellos contratos desde «hace más de 20 años». En concreto, su conglomerado se hizo con tres lotes (de dos contratos) por más de 10,2 millones de euros.

Preguntado por el PP sobre su relación con el empresario aragonés en la sesión de la comisión de investigación del caso Koldo y ramificaciones (del caso Begoña Gómez al caso Delcy) celebrada hoy en la Cámara Alta, Cierco ha declarado con displicencia: «Yo conozco al señor Barrabés desde hace más de 20 años porque cualquiera que ha estado en el mundo de la tecnología y que no conozca al señor Barrabés… es como estar en el mundo del fútbol y no conocer a Raúl Blanco», ha manifestado, referiéndose al ex capitán del Real Madrid Raúl González Blanco.

«No tiene ningún mérito conocer al señor Barrabés cuando ha sido uno de los referentes tecnológicos de este país», ha añadido el compareciente. Sin embargo, fue el grupo del empresario aragonés el que acabó recibiendo los contratos de Red.es cuyos pliegos de licitación firmó el propio David Cierco.

OKDIARIO reveló el pasado junio que la relación entre Cierco y Barrabés es de estrecha amistad, compartiendo ambos estancias en Benasque (Huesca), un idílico retiro de montaña, destino de los aficionados al deporte, en el entorno paradisíaco de los Pirineos. Barrabés, natural de esta localidad, abrió allí su primer negocio, una tienda de material de esquí y montaña, y tiene en ella el centro neurálgico de su conglomerado empresarial.

En julio de 2020, apenas un mes después de que la empresa pública Red.es sacase a licitación dos contratos para la formación digital de jóvenes y desempleados, el socio de Begoña Gómez y Cierco mantuvieron una breve, pero muy significativa, conversación a través de sus redes sociales, que denota su complicidad y que hoy adquiere un renovado sentido.

«En Benasque con fresco y verde. La naturaleza sigue enorme ahí fuera», escribió Barrabés el 2 de julio de 2020, acompañando el mensaje de una foto del paisaje pirenaico. Cierco le contestó: «Wow! Qué recuerdos Carlos. A ver si me organizo para volver. Abrazo fuerte», le dijo al empresario aragonés.

En su caso, David Cierco fue director de Red.es hasta mayo de 2021, es decir, durante la preparación de los pliegos, la licitación de los contratos y el desarrollo de los procedimientos. Sin embargo, la adjudicación se hizo ya unos meses después estando al frente del organismo su sucesor, Alberto Martínez Lacambra, quien ha recalcado que firmó la adjudicación «por mandato del Consejo de Administración», ya que, de hacer lo contrario, podría haber prevaricado.

Precisamente, en su comparecencia ante la misma Comisión, Martínez Lacambra apuntó a Cierco como el responsable de esos contratos, al recordar que fue en su etapa cuando Red.es recibió las cartas de recomendación de Begoña Gómez para la contratación de Barrabés.

Prieto sigue en el Gobierno

Cierco -pese a estar obligado por ley a decir la verdad como compareciente en una comisión de investigación- ha sostenido este jueves que no tuvo constancia de esas cartas. Además, ha admitido que él firmó los pliegos para la contratación y los elevó al Consejo de Administración, pero ha insistido, una y otra vez, en que fue el director de Economía Digital de Red.es quien los redactó, descargando así la responsabilidad en este subordinado. Ese director, Luis Prieto, sigue manteniendo el cargo en Red.es, dependiente del Ministerio de Economía del Gobierno de Pedro Sánchez.

Asimismo, sobre su relación con Pedro Sánchez, Cierco ha llegado a decir en primera instancia que no le conocía. Sin embargo, después, ha admitido que coincidió con él «trabajando en un programa electoral» del Partido Socialista. El ex director de Red.es también ha reconocido que fue candidato del PSOE en Pozuelo de Alarcón (Madrid), como informó este periódico.

El pasado mayo, OKDIARIO publicó una imagen de ambos trabajando juntos en Ferraz en el año 2009. Sánchez y Cierco, ambos de la órbita del ex ministro Miguel Sebastián, con el que ya habían colaborado en su lobby Economistas 2004, fueron nombrados por Ferraz en 2009 coordinadores federales de dos de las seis organizaciones sectoriales que se crearon. A Pedro Sánchez le encargaron la organización sectorial de Emprendedores, Trabajadores Autónomos y Economía Social, y a David Cierco, la de Sociedad de la Información. Del trabajo de estos grupos sectoriales se dio cuenta en el informe de gestión presentado por la dirección del partido en el 38 Congreso que los socialistas celebraron Sevilla en febrero de 2012.​