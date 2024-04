Sánchez seguirá pactando con Bildu pese a no condenar a ETA: «Sólo vetamos a Vox»

Pedro Sánchez seguirá pactando con Bildu para mantenerse en el poder. Pese a que esta semana, a cuatro días de las elecciones vascas, el PSOE haya salido en tromba a criticar a sus socios abertzales por su complicidad con la banda terrorista ETA que el candidato de Bildu considera «grupo armado». Sánchez, que ha afeado a Pello Otxandiano que no condenase el terrorismo de la organización de la que formó parte el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, entre otros dirigentes, ha confirmado que seguirá pactando con ellos en el Congreso: «Hablamos con todos los grupos parlamentarios salvo con uno, que es con Vox».

El jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo extraordinario que se ha celebrado este miércoles y jueves en Bruselas, ha afirmado que «fui muy claro durante la campaña electoral del pasado 23 de julio». En esa campaña, precisamente, modificó su «no pactaré con Bildu, si quiere se lo digo veinte veces» al «pactaré con quién haga falta, buscando votos bajo las piedras». Excepto con la cuarta formación en número de votos y escaños en el Congreso, Vox, a la que veta sistemáticamente de las reuniones con la oposición y la toma de decisiones de calado.

«Nosotros, para aprobar a la revalorización de las pensiones o del SMI o la gratuidad del transporte público, desde luego vamos a hablar con todas las fuerzas políticas, con todos los grupos parlamentarios salvo con uno que es con Vox», ha asegurado el presidente del Gobierno este jueves. Pedro Sánchez celebra que con Bildu «acordamos cosas que benefician a la mayoría social del país, con esto está dicho todo». Hace menos de un año el delegado del Gobierno en Madrid y persona de su máxima confianza, Francisco Martín, ya se expresó en esa dirección cuando aseguró que

«Bildu ha hecho más por los españoles que los patrioteros de pulsera».

Sobre la utilización del término «grupo armado» por parte del candidato de Bildu, al referirse a ETA, Sánchez ha explicado que «a las cosas hay que llamarlas por su nombre». El presidente ha espetado que «ETA no fue ni una banda armada, ni un movimiento de liberación nacional como dijo José Maria Aznar en su momento». El líder del Partido Socialista ha recordado que ETA «fue una banda terrorista derrotada por la democracia española hace más de diez años, gracias a la unidad de todas las fuerzas políticas y de la sociedad vasca y española».

Como es habitual en este tipo de cosas, pese a recordar que «ETA hace más de diez años que no existe», Pedro Sánchez ha querido poner en valor que el fin de la banda terrorista fue con el PSOE en el poder. Esa unidad que permitió la rendición de la cúpula de la banda, ha dicho, fue «impulsada por un presidente del Gobierno socialista como José Luis Rodríguez Zapatero, con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior y Patxi López como Lehendakari». Según Sánchez «eso es lo que el PSOE ha contribuido a hacer» para lograr la paz y la convivencia en el País Vasco.

Sus giras por Palestina

En otro orden de cosas, en una rueda de prensa en la que únicamente ha aceptado tres preguntas de La Ser, TVE y La Vanguardia, Pedro Sánchez ha afirmado también que su gira por varios países de Oriente Medio y Europa para lograr el reconocimiento de Palestina «ha sido todo un éxito». Una visión muy positiva de los viajes que, tal como reveló OKDIARIO, no le han servido de nada en su empeño de buscar a más aliados para que España no actuase -como finalmente lo hará- de forma unilateral. Pues de las once reuniones que ha mantenido en las últimas semanas únicamente dos han decidido seguir sus pasos. El resto, entre ellos grandes países como Francia, Alemania o Italia, le han dado la espalda.