El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a salvar la cara por enésima vez al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el ridículo de la falsa agresión homófoba en el barrio de Malasaña. El ministro señaló a Vox con intenciones partidistas a raíz de la falsa agresión homófoba. No dudó incluso, cuando las pruebas se desvanecían y la propia Policía dudaba de la veracidad de la denuncia, mantener la acusación del discurso de odio de la «ultraderecha, de Vox».

En todo momento se evidenció la intención de Marlaska por insinuar que los discursos de Vox provocaban reacciones contra el colectivo LGTBI. Así lo definió como un «caldo de cultivo preocupante» y que calaba en la sociedad.

Durante la entrevista de ayer en televisión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido que la denuncia falsa sobre la agresión homófoba múltiple en Madrid «no oculte una realidad» que no es otro que «el aumento de los delitos de odio», y ha asegurado que es «evidente» que existen discursos políticos que están contribuyendo a ello.

Aunque el jefe del Ejecutivo no citó directamente a Vox añadió que «¿es que no es cierto que hay determinados discursos que contribuyen al odio? ¿No es cierto que a pesar de que exista una denuncia falsa, existen delitos de odio que están aumentando?», ha dicho Sánchez.

Por otra parte, sí puso como ejemplo de ruptura social señalar a los menores extranjeros en relación con determinados delitos, en referencia a la formación que lidera Santiago Abascal.

Comparación con la violencia de género

Además, ha comparado el debate suscitado en torno a las agresiones homófobas a raíz de la denuncia falsa con el de la violencia de género, «cuando se decía que existían denuncias falsas». «Una denuncia falsa no puede ocultar una realidad, y la realidad es que muchos colectivos desgraciadamente se sienten intimidados, que hay una infradeuncia de los delitos de odio», ha recalcado.

En todo caso, ha dicho que «afortunadamente» aquellos que fomentan discursos de odio son una «minoría» y ha reivindicado una España muy distinta, tolerante con la diversidad y la igualdad, «un país que abraza las conquistas en derechos y libertades y lo mismo con la igualdad, firmes en la defensa de la igualdad».

Citando al CIS, Sánchez también ha asegurado que una amplia mayoría de la ciudadanía española cree en la importancia del Estado para proteger a los ciudadanos.

«Por ejemplo de las adversidades climáticas como estamos viendo en la sierra de Málaga, contra pandemias, como estamos viendo en estos últimos 18 meses», ha dicho para recalcar que en España se ha garantizado la vacunación a las «personas más vulnerables frente al Covid, no ha aquellos que tengan una cuenta corriente o un tamaño de su bolsillo mucho más amplio de lo que puedan tener las clases populares en España».

Sánchez también ha justificado que el ministro del Interior no conociera la sospechas policiales sobre la falsa denuncia argumentando que España es un «Estado de Derecho» y que era la policía la que investigaba los hechos.