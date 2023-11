Sánchez y Puigdemont coincidirán el 13 de diciembre en el Parlamento Europeo

Pedro Sánchez y Carles Puigdemont coincidirán el 13 de diciembre en Estrasburgo en lo que se presume un encuentro con todo el morbo político. Será la primera vez que se vean tan cerca. El presidente del Gobierno tiene obligatoriamente que comparecer ante el Parlamento Europeo para dar cuenta final del semestre de presidencia española de la Unión Europea, marcada básicamente por la enorme crisis que Sánchez ha provocado con Israel.

La sesión del pleno del Parlamento Europeo está ya fijada para las 10:00 horas. Asistirán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y sus comisarios, incluido el de Justicia, Didier Reynders, que sigue con lupa a Sánchez, la Ley de Amnistía y las amenazas al Estado de Derecho en España consecuencia de los pactos con Puigdemont.

Fuentes comunitarias aseguran que Carles Puigdemont asistirá al pleno (como el miércoles pasado), coincidirá en el hemiciclo con Sánchez e intervendrá (a diferencia del miércoles pasado) en la tribuna, debatiendo con el presidente del Gobierno y el resto de grupos de la cámara. El Partido Popular Europeo (PPE) es el mayoritario. La imagen tendrá todo el morbo político. Se desconoce, por ahora, si Sánchez y Puigdemont se reunirán aprovechando la visita del presidente del Gobierno a Estrasburgo.

El Partido Popular Europeo, como confirmaba este fin de semana en una entrevista a OKDIARIO Esteban González Pons, va a convertir ese debate y la comparecencia de Sánchez en un nuevo debate sobre la amnistía. Pedro Sánchez no podrá evitar que el pleno del 13 de diciembre tenga toda la relevancia política que intentó que no tuviera el debate del miércoles pasado. Sánchez lo degradó enviando a la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Carmen Moreno Bau, que, ni siquiera, pactó con el Colegio de Comisarios su discurso. Actuó de parte. Como el propio Pedro Sánchez, el viernes, en el paso de Rafah (Egipto) comprometiendo a toda Europa ante Israel con su postura -particular- respecto a Hamás.

Presiones

Fuentes comunitarias aseguran que Sánchez presionó la semana pasada a Ursula von der Leyen para evitar, hasta el último minuto, que su comisario de Justicia, Didier Reynders, asistiera al debate sobre la amnistía. Tan seguros estaban en Moncloa de que Reynders no iría al plenario del miércoles pasado que la secretaría de Estado de Comunicación filtró a Radio Nacional de España el mismo miércoles por la mañana la noticia.

El informativo matinal de RNE dio como gran ‘primicia’ que Reynders se ausentaría. La presencia del comisario de Justicia y su claro discurso en la línea de investigar a España descolocaron a Moncloa. Fuentes comunitarias aseguran, además, que Moncloa pidió a Puigdemont que no interviniera para tratar de deslavazar el foco de la sesión y reservarse para el 13 de diciembre. Puigdemont asistió desde su escaño, se rio durante las intervenciones de los eurodiputados del PPE y delegó la intervención en Toni Comín. Comín, de Junts, también está fugado de la justicia española y, como Puigdemont, se beneficiará de la amnistía. Ambos abandonaron el hemiciclo a mitad sesión.

Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha denunciado que Puigdemont y Comín están presionando a la presidenta, Roberta Metsola, para que sancione a los funcionarios españoles de Estrasburgo que se han pronunciado públicamente contra la amnistía. Han llegado a remitir una carta a Metsola identificando a uno de ellos, participante en una manifestación en Bruselas, cuya foto y nombre publicó un medio digital independentista.

Pedro Sánchez lleva meses evitando el parlamento de Estrasburgo para no coincidir con Puigdemont. La comparecencia que tenía que haber realizado en julio para presentar el programa de la presidencia española la eludió argumentando que España estaba en campaña electoral.

Ahora, con la ley de Amnistía ya pactada, iniciado el trámite parlamentario en el Congreso y superado el shock inicial mediático, toca la fase de «normalizar» el pacto ante la opinión pública. «Bajar el soufflé», en palabras de un funcionario de Presidencia. En esta línea, está por ver si Sánchez da un paso más haciéndose el 13 de diciembre la foto con Puigdemont que tanto desea el independentismo, similar a la de Santos Cerdán e Iratxe García con las urnas ilegales del 1-O detrás.