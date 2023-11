Esteban González Pons: «Bolaños es el comisario político de Sánchez para liquidar el Poder Judicial»

Esteban González Pons considera a Félix Bolaños «el comisario político de Sánchez para liquidar el Poder Judicial». En pleno proceso legislativo para aprobar la amnistía y el lawfare, el PP deja claro que no va a negociar la renovación del CGPJ: «No podemos negociar el CGPJ con quien a la vez está negociando con los enemigos de España». El vicesecretario de Institucional del PP advierte: «Si Sánchez pone sus manazas y coloniza el CGPJ cambiando la mayoría, la Unión Europea le sancionará y los pagaremos todos».

Esteban González Pons cree que Cándido Conde-Pumpido está «contaminado políticamente e inhabilitado para resolver la amnistía y debería abstenerse». Señala, también a la ex directora general del Gobierno, Laura Díez, y el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. González Pons considera que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, «está en el peldaño previo a la prevaricación» tras el varapalo del Tribunal Supremo por el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala.

Esteban González Pons cree el debate sobre la amnistía en el Parlamento ha servido «para que Europa nos preste atención». «Es la primera luz naranja», dice. «A Polonia y Hungría las sancionaron tras ocho debates», señala. Y añade: «España todavía no está como Polonia y Hungría, pero se desliza ya por esa pendiente».

Esteban González Pons no tiene la mejor opinión sobre Félix Bolaños, nombrado por Pedro Sánchez ministro de la Presidencia, de Justicia y de Relaciones con las Cortes. Un tres en uno -en opinión de González Pons- para «ponerle una correa a los jueces y dilapidar el Estado de Derecho en España».

Pregunta.- ¿Le ha llamado el súper ministro Bolaños?

Respuesta.- Bolaños no me ha llamado y yo no le he felicitado porque me parece ha sido nombrado para liquidar el Poder Judicial. A Bolaños lo han puesto para controlar el Poder Judicial. Para poner una correa a los jueces y coartar su libertad. Bolaños es el comisario político de Sánchez en el Poder Judicial. Yo no debo llamar a nadie para felicitarle por algo así.

P.- Y si le llama para renovar el CGPJ, ¿qué harán?

R.- La cortesía ha desaparecido entre nosotros. Una cosa es que yo no le llame porque es un comisario político. Otra cosa distinta es que él tenga la obligación jurídica de llamarme. Si llama, le cogeremos el teléfono. Pero no podemos negociar con quien a la vez está negociando con los enemigos de España.

P.- ¿Intentará de nuevo Sánchez cambiar la mayoría parlamentaria para renovar, sin el PP, el Consejo General del Poder Judicial?

R.- Si Sánchez rebaja la mayoría para elegir el Consejo General del Poder Judicial unilateralmente, si coloniza políticamente el CGPJ, se va a encontrar con una luz roja de Europa inmediatamente. Una colonización, contaminación política, del Poder Judicial por parte de Sánchez puede conllevar una imposición inmediata de sanciones a España, incluso la retirada de los fondos Next Generation. Con el Estado de Derecho debería jugar lo menos posible porque lo pagan sus ciudadanos.

P.- ¿Peligran los fondos europeos por esta cuestión?

R.- Cómo se le ocurra poner sus manazas, rebajar la mayoría para tomar el Consejo General del Poder Judicial y contaminar políticamente al Tribunal Supremo, Pedro Sánchez puede encontrarse muy rápidamente con sanciones europeas que pagarán el bolsillo de los españoles.

P.- ¿Conde-Pumpido debería abstenerse sobre la amnistía en el TC?

R.- Conde-Pumpido está dilapidando el prestigio profesional que tenía. Está convirtiendo el Tribunal Constitucional en una tercera cámara política y tratando a sus jueces como si fueran concejales de grupo municipal. La abstención de Juan Carlos Campo salva un vicio de constitución del Tribunal a la hora de decidir sobre la amnistía. Pero no es el único. La directora general de Presidencia del Gobierno cuando se tomaron decisiones sobre este tema está también contaminada políticamente y el propio presidente del Tribunal está contaminado. Pumpido no deja de ser el Fiscal General del Estado de Zapatero puesto ahora a fiscalizar el TC. Hay, al menos, tres magistrados (la ex directora general, el ex ministro y el propio Conde-Pumpido) que están inhabilitados y si no se abstienen van a encontrarse con que, tarde o temprano, un tribunal europeo va a anular lo que decidan. Cándido Conde-Pumpido va a pasar a la historia como el gran contaminador del Tribunal Constitucional.

P.- ¿Está inhabilitado el Fiscal General del Estado después del bofetón del Supremo sobre Dolores Delgado?

R.- El Tribunal Supremo lo ha tachado de desviador de poder. La desviación de poder es utilizar una potestad administrativa para un fin distinto y es el peldaño previo a la prevaricación. El Fiscal General del Estado está moralmente inhabilitado para seguir.

P.- ¿De qué ha servido el debate en el Parlamento Europeo sobre la amnistía?

R.- Ha servido para que Europa mire y nos empiece a prestar atención porque el Estado de Derecho en España está bajo amenaza. Los debates en el Parlamento Europeo se establecen por mayoría absoluta y los títulos son muy importantes. La mayoría absoluta del Parlamento Europeo quiso que se llamara «Amenaza al Estado de Derecho en España como consecuencia de los acuerdos de Gobierno». Es la primera luz naranja que la Unión Europea le enciende a Pedro Sánchez para que detenga su ambición de colonizar el resto de poderes del Estado y de liquidar la división de poderes en España.

P.- ¿Esto nos sitúa en el nivel de Polonia o Hungría?

R.- Todavía no. España todavía no está en la situación de Polonia y Hungría, pero ha emprendido ese camino. No ha llegado al punto de destrucción de la división de poderes de Polonia o Hungría, pero hemos tomado esa pendiente. Espero que Sánchez no termine de liquidar la división de poderes y el Estado de Derecho que ha pactado con Bildu y Puigdemont. Es muy relevante quienes intervinieron. Por el Grupo Socialista, casi, sólo eurodiputados españoles y algunos muy secundarios. Por el Grupo Popular su mejor escuadra política: el presidente europeo del partido, el eurodiputado que preside el grupo que monitoriza el cumplimiento del Estado de Derecho en el Parlamento Europeo, dos eurodiputados portugueses, el líder del Partido Popular en Francia, un eurodiputado polaco y un eurodiputado rumano de los que estuvo luchando contra una amnistía similar a esta por la que se pretendía borrar la corrupción de un gobierno socialista y que acabó sometida a referéndum y rechazada con el 80% de los votos por presión de la Unión Europea… Por el Partido Popular Europeo hemos podido escuchar a toda Europa. Esta luz naranja que se le ha encendido a Pedro Sánchez brilla con fuerza y no debería desatenderla.

P.- Pero hay cierta sensación de que, a diferencia de Polonia y Hungría, se está siendo demasiado flojo con Sánchez.

R.- No, no, Vicente. La Comisión fue muy contundente en el debate. Lo que sucede es que el lenguaje político de Bruselas es distinto al lenguaje político de España. La política europea sucede en otro planeta y hay que saber interpretar sus signos. Las sanciones o los procedimientos contra Hungría y Polonia se produjeron después de ocho debates en el Parlamento. Aquí estamos todavía en el primero y vendrán más en quince días. Al comisario Reynders se le escuchó decir que la Comisión va a vigilar la ley, también las enmiendas al proyecto, al mismo nivel que otros países europeos (se refería a Polonia y Hungría) y que considera que el Estado de Derecho es un tema de competencia de la Comisión por la posible vulneración del artículo dos de los Tratados. La Comisión no puede haber dicho más cosas para estar la ley de Amnistía sólo en el registro del Congreso.

P.- ¿Von der Leyen no está demasiado obnubilada con Sánchez?

R.- Von der Leyen no es alemana. Es prusiana, Es decir, persona de carácter austero, estoico, pero amable con sus interlocutores. Es curioso porque la misma leyenda sobre la buena relación de Von der Leyen con Sánchez existe en todos los países de la Unión Europea con sus primeros ministros. Von der Leyen es del Partido Popular Europeo, probablemente va a ser candidata a presidenta de la Comisión y, en unos meses, estará en España haciendo campaña con Alberto Núñez Feijóo para las elecciones europeas. Que sea o no de nuevo presidenta de la Comisión no dependerá de Sánchez.