El lapsus de Bolaños tras registrarse la amnistía: «Es impecable desde el punto de vista inconstitucional»

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha comparecido después de que el PSOE haya registrado en solitario la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados. Ha sido precisamente cuando ha tratado de defender y explicar la propuesta cuando ha protagonizado un lapsus que no ha pasado desapercibido: «Es una ley que presenta el grupo socialista absolutamente convencido de que es impecable desde el punto de vista inconstitucional», ha declarado.

En su intervención tras el registro de la Ley de Amnistía, Bolaños ha recordado que «los jueces aplican la ley, y así será en este caso». El ministro ha asegurado en rueda de prensa no tener dudas de que «todos los tribunales aplicarán la ley de amnistía», insistiendo en que «es una norma para que todos los actos que tengan conexión con el hecho soberanista sean amnistiados». Además, ha definido el registro de la Ley de Amnistía como «un ejemplo de que reforzamos nuestro estado de derecho y nuestras instituciones».

La Ley de Amnistía se ha registrado con la única firma de Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE. Los socios separatistas con los que han pactado para lograr la investidura han decidido no estampar su firma, por lo que el partido de Pedro Sánchez ha decidido registrar la nueva ley en solitario.

La Ley de Amnistía incluye los delitos de terrorismo

La amnistía abarcará los delitos cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, relacionados con los referéndum ilegales de 2014 y 2017, así como «acciones cometidas entre estas fechas, aunque no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas o incluso hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración». Entre ellos, la ley supone -como avanzó OKDIARIO- el borrado de los delitos de terrorismo, siempre y cuando no haya recaído sentencia firme, algo que no ocurre en la actualidad.