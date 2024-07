Sánchez pide a la OTAN ayuda contra la inmigración africana tras atacar al PP por implicar al Ejército

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva una semana criticando la propuesta del PP, y antes que Vox, para que medios y personal de la Armada Española se desplegasen tanto en aguas del Estrecho como del Atlántico para contener la oleada de inmigración ilegal que se avecina. «Falta de humanidad», llegó a decir la vicepresidenta María Jesús Montero. Ahora, Sánchez ha pedido en la cumbre de la OTAN en Washington que la Alianza se involucre y despliegue militarmente en la zona del Sahel, porque de allí parten todas las redes de tráfico de personas. Se avecina una cumbre complicada.

Sánchez ha solicitado a la OTAN un mayor compromiso en el «flanco sur» debido al aumento de la influencia de Rusia en los países del Sahel, así como la presencia de organizaciones terroristas y «redes de tráfico de personas» que desestabilizan la región y fomentan la migración irregular.

La petición de Sánchez llega en una cumbre a la que España se presenta como la nación que menos porcentaje de su Producto Interior Bruto destina al gasto militar, con 1,28%. A España le ha adelantado hasta Luxemburgo, país que no tiene ejército propio. Este año, Sánchez debía llegar a Washington cumpliendo el horizonte de gasto del 2% prometido en Gales en 2014. En cambio, ha solicitado cinco años más de prórroga para alcanzar ese umbral.

El incumplimiento flagrante de lo pactado en materia financiera no ha disuadido a Sánchez de poner deberes a la OTAN: aumentar su presencia en todos los países del Sahel, terreno del que occidente se ha ido retirando paulatinamente en favor de organizaciones terroristas de corte islámico, Rusia y nuevos dictadores. Sánchez exige que la Alianza colabore en poner orden en esos países, como Senegal, Níger o Mauritania, que son los que luego lanzan a miles de inmigrantes ilegales en cayucos, rumbo a las costas de Canarias o de la Península. Las nuevas rutas mayoritarias que siguen las pateras.

Sánchez mencionó también que tras la cumbre del año pasado en Lituania, se creó un grupo de trabajo que presentará este miércoles el plan de acción de la OTAN hacia el sur, un tema de «interés estratégico y fundamental para España», según destacó.

Este posicionamiento es significativo si se tiene en cuenta que el Gobierno lleva una semana atacando al PP por su propuesta -inspirada en una anterior de Vox- de que la Armada se despliegue para contener la inmigración ilegal. La actual y la que viene, mucho más preocupante aún.

Armada y pateras

El PP solicitó la semana pasada el despliegue de las Fuerzas Armadas para contener la llegada masiva de inmigrantes ilegales, proponiendo específicamente la activación de embarcaciones de la Armada para impedir la llegada de pateras o cayucos a zonas en situación crítica, como Canarias.

Así lo defendió el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, quien subrayó que las embarcaciones en las que viajan los inmigrantes irregulares «ponen en riesgo la vida» de las personas a bordo. El PP realizó esta petición al Gobierno de Pedro Sánchez después de que el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, solicitara ayuda a la UE para «controlar» la inmigración ilegal que llega a España.

Tellado argumentó el jueves que «el Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, esas embarcaciones que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas, salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país».

El dirigente popular también pidió al Gobierno de Sánchez «en primer lugar, apoyarse en la Unión Europea y pedirle ayuda, que hasta ahora no lo ha hecho, y en segundo lugar, tratar el problema de la inmigración irregular en origen, para que esas pateras no salgan y, por lo tanto, finalmente no lleguen». Así lo sostuvo en una entrevista concedida al programa Espejo Público de Antena 3.

Verano ‘caliente’

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, instó a las autoridades de la UE a «controlar» la llegada masiva de inmigrantes ilegales, aunque sin llegar a proponer el despliegue de las Fuerzas Armadas. Feijóo mostró su preocupación por la situación crítica que vivían algunas comunidades autónomas como Canarias ante la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Lo hizo el pasado miércoles durante las Jornadas de Estudio del Grupo del PPE en Cascais (Portugal).

«Me veo en el deber de apelar hoy a la ayuda europea para controlar la inmigración. Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes ilegales en mi país, en España, en los últimos años, y especialmente en los últimos tiempos. El Gobierno español llega muy tarde a este asunto, en el que ya llevamos alertando mucho tiempo en muchas ocasiones», aseguró el presidente de los populares durante su intervención.

Además, Feijóo alertó de «un efecto llamada para este verano» por culpa de la gestión del Gobierno de Sánchez ante la llegada masiva de inmigrantes ilegales. «Tomar medidas diferentes en España a las que se toman en otros países, que han tenido resultados exitosos, puede derivar y deriva en un efecto llamada para este verano, del que les quiero alertar», advirtió en su discurso.