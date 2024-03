Pedro Sánchez ordena a sus soldados ir al combate contra el PP en las próximas campañas en Cataluña y el País Vasco y centrar el tiro, aunque ambos comicios tengan nada que ver con ella, en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Hay que ir con todo» les ha trasladado Sánchez a su equipo, «aunque con ello estemos alimentando aún más la crispación política, luego ya lo desinflamaremos». En opinión de Pedro Sánchez, meterse con Ayuso «nos da votos en Cataluña y el País Vasco».

Moncloa y Ferraz preparan una ofensiva «sin reparar en gastos» contra la líder del PP madrileño. Pasando por encima de la ejecutiva regional que dirige Juan Lobato. Es una cuestión personal del presidente del Gobierno. Un pulso con la inquilina de Sol. Dicen que para Sánchez acabar con la carrera política de Ayuso «es su obsesión». De ahí que haya ordenado «emplear todos los recursos a nuestro alcance» para desprestigiar y atacar a la presidenta autonómica de Madrid en ambas campañas electorales.

En línea con lo que dijo públicamente hace unos días el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, cuando pidió rebajar la crispación pese a que él es el primero en emplear sus redes sociales para insultar a otros adversarios, Ferraz cree que «tenemos la obligación de defendernos» de «ataques burdos, orquestados y manipulados».

En la Ejecutiva Federal del PSOE reina la percepción de que «ya no podemos seguir callando como hasta ahora ni poner la otra mejilla para que nos sigan atizando por aquello de guardar el decoro institucional». «Los militantes socialistas se merecen un respeto»; un respeto que, «arrastrados por la ultraderecha de Vox el PP de Feijóo y Ayuso, se ha empeñado en tirar por el suelo en cada una de sus declaraciones».

Estrategia de Sánchez contra Ayuso

Los estrategas de Moncloa han convencido a Pedro Sánchez de que «es el momento de pasar al combate directo», principalmente contra Ayuso. Se trata, dicen, «de bajar al barro si es necesario, aunque nos enfanguemos como hacen ellos». «Es una buena oportunidad para obligar a dimitir a Ayuso y hay que aprovecharlo» sostienen. De ahí que, tras una primera reacción tímida por parte del presidente cuando se conoció la polémica en torno a la supuesta investigación de Hacienda sobre la pareja de la dirigente madrileña, el propio Sánchez haya abandonado el respeto que requiere su cargo para seguir los pasos de sus ministros. Y así seguirá en campaña.

El secretario general del PSOE, explican en su entorno, «sacará a relucir las corruptelas de la familia de Ayuso en cada una de sus intervenciones». Da igual que sean de partido, concretamente en los mitines, como en las ruedas de prensa que ofrezca como jefe del Ejecutivo. «Hay que aprovechar cualquier oportunidad» manifiestan. El pasado domingo, en el cierre del 15 congreso del PSC, Pedro Sánchez arremetió contra Ayuso afirmando que «no hay nada más antipatriota que defraudar a Hacienda».

Junto a él, los ministros María Jesús Montero, Óscar Puente, Félix Bolaños, Pilar Alegría, Diana Morant, Isabel Rodríguez y Fernando Grande-Marlaska serán los principales altavoces del argumentario socialista. Este mismo martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha dicho que «yo alucinaba cuando escuchaba a Ayuso decir que vivía de alquiler porque le resultaba imposible acceder a una vivienda; ahora ya entendemos cómo lo ha hecho».

La ex portavoz del Gobierno y dirigente federal del PSOE llegó a acusar a Ayuso de cometer un delito: «Ya sabemos cómo lo ha hecho. Ya sabemos cómo vive. Y, lamentablemente, todos los madrileños no tienen la posibilidad de vivir en el barrio de Chamberí ni de desembolsar 2,5 millones de euros. Afortunadamente, la mayoría de españoles no comete delitos para acceder a la vivienda».