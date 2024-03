Puente pide «rebajar el tono» tras acusar a Ayuso de tener un «testaferro con derecho a roce»

El ministro socialista de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha llamado este lunes a «rebajar el tono» en la relación entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. Todo ello, a pesar de que hace apenas unos días, el jueves, el ex alcalde de Valladolid, en sus redes sociales, se refirió a Alberto González Amador, el novio de la líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como «testaferro con derecho a roce».

Puente ha explicado que el tono «se debería haber rebajado hace mucho tiempo», sin embargo, ha culpado a Ayuso por las malas relaciones que existen entre ambas instituciones. A ella le ha espetado que tiene que «empezar a rebajarlo» porque le atribuye la responsabilidad de empezar «subiéndolo».

El socialista ha contrastado esta mala afinidad con la «buena sintonía» que tienen los socialistas con María José Sáenz de Buruaga, la presidenta popular de Cantabria, con quien ha tenido este lunes una reunión en la capital de la región, en Santander. Allí es donde el titular de Transportes ha comparecido ante la prensa.

«Algunos que nos hemos cansado ya de escuchar determinadas cosas y hemos decidido responder», se ha lamentado el ministro. El socialista ha expresado que cuando Ayuso modere su tono, «entonces lo rebajaremos los demás».

«Porque aquí, cuando el tono ha sido muy alto, pero siempre iba en una dirección, nadie se escandalizaba, ni a nadie le importaba. Yo creo que es importante rebajar el tono. Estoy completamente de acuerdo, pero tiene que empezar quien lo subió. Y entonces rebajaremos todos el tono», ha incidido Puente en una rueda de prensa en la sede el Ejecutivo cántabro.

«Testaferro con derecho a roce»

El ex primer edil vallisoletano se ha mostrado dispuesto a reducir el tono después de que, en sus redes sociales, tildara de «execrable» la actuación por la que se investiga a la pareja de Ayuso. El socialista se refirió a González Amador como «testaferro con derecho a roce» en ese mismo mensaje. Una publicación que cerraba pidiendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid su dimisión.

Execrable es lo del testaferro con derecho a roce Isabel. Dimite. https://t.co/C44UKL5Pzd — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 14, 2024

Después de publicar ese mensaje, el político socialista trató de defenderse de las críticas atacando a los periodistas. Dijo de los profesionales de la comunicación que tenían la «piel fina» por considerar que esa frase «es una expresión machista». «Alguien tendrá que explicarme por qué», se preguntaba Puente.

«No sé dónde estaban cuando sus compis de El Mundo escribieron este artículo sobre mi madre, que pronto cumplirá 80 años», se quejaba el miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Además, adjuntaba capturas de pantalla de aquel artículo en el que realizaban un perfil político de ella.

Todos estos periodistas de piel tan fina, que consideran que “testaferro con derecho a roce” es una expresión machista(alguien tendría que explicarme por qué)no se dónde estaban cuando sus compis de El Mundo escribieron este artículo sobre mi madre, que pronto cumplirá 80 años. pic.twitter.com/uunNMkn0fK — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 15, 2024

«Chavista, gravísimo e ilegal»

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha vuelto a defender esta mañana de las acusaciones por el presunto fraude de su pareja que ha sido denunciado por la Fiscalía de Madrid. Ayuso ha acusado a «todos los poderes del Estado» de ir a por ella. La presidenta ha opinado que «es chavista y gravísimo» además de «profundamente ilegal».

La líder del PP de Madrid no ha entrado de forma directa a defender a su pareja, sino que ha optado por alegar que los argumentos utilizados por el abogado de él «entra dentro de la estrategia de defensa de un particular» y que «la inspección fiscal no sé qué hace dando vueltas por todos los medios de comunicación».

«Se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario, lo que me parece chavista y gravísimo, de hecho eso es lo profundamente ilegal y lo que se está investigando; me parece un escándalo absoluto», ha abundado la política madrileña.