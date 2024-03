Mujeres del PP contra el «machista» Puente por acusar a Ayuso de tener «un testaferro con derecho a roce»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a protagonizar este jueves un episodio polémico al llamar «testaferro con derecho a roce» a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Senadoras del PP han salido en tromba a criticar sus palabras: «Es usted un grosero, repugnante y machista que no respeta a las mujeres». «¿Dónde están las mujeres del PSOE?», se pregunta otra senadora popular.

«Sánchez aprueba la ley más execrable de la Democracia por la convivencia, la reconciliación y rollos varios», ha publicado en sus redes sociales Díaz Ayuso este jueves por la tarde. Un mensaje que el titular de Transportes ha respondido al instante con el siguiente comentario: «Execrable es lo del testaferro con derecho a roce, Isabel. Dimite».

El comentario va dirigido a la pareja sentimental de Díaz Ayuso y la reclamación que Hacienda mantiene abierta sobre un posible delito fiscal en los ejercicios 2020 y 2021. El PSOE se ha lanzado contra la líder madrileña alegando que, al residir en un piso propiedad de su novio, debería «dimitir».

Las reacciones desde el PP al mensaje «machista» de Óscar Puente no se han hecho esperar. Mujeres del partido, senadoras en su gran mayoría, han lanzado una serie de respuestas a Puente en sus redes sociales para recriminarle sus palabras.

«Oscar es usted un grosero, repugnante y machista que no respeta a las mujeres y q merece una reprobación social, política y de las mujeres», le ha dicho la senadora Carmen Riolobos.

Por su parte, la también senadora Rosa Romero le ha señalado a Óscar Puente que lo «execrable es su comentario machista», a la vez que se preguntaba «¿Y las mujeres del PSOE dónde están? Cuando es insultar a una mujer del PP, las de siempre calladas, ¡qué vergüenza!».

Pepa Pardo, concejal del PP en Pontevedra y senadora, considera que «execrable es su comentario burdo y machista. Se olvidan del feminismo cuando la que tienen enfrente es una mujer del PP».

Rosa Gallego, senadora del PP, considera que Puente tiene «mal gusto y poco nivel dialéctico. Sus insultos, sus mentiras, sus bloqueos en X son famosos pero el machismo de esta publicación es otro nivel. Execrable». También la senadora Lorena Guerra le ha dedicado un duro mensaje:

El ataque de Montero

Por otra parte, siguiendo con los ataques desde el Gobierno contra la líder madrileña, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que se había enterado por la prensa que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vivía con su pareja en un piso pagado «con fraude a la hacienda pública» y las «comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia». Lo afirmó cuatro horas antes de que esa noticia fuese publicada por la prensa. Ahora niega que dijese eso, a pesar de que esté todo grabado en vídeo. Montero pasa del «lo he leído en los medios» al «yo no he dicho nada» en menos de 48 horas.

«Yo diría en primer lugar que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Y requiere dar explicaciones en este sentido», afirmó este martes la vicesecretaria general del PSOE en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado.

María Jesús Montero hizo estas declaraciones a las 17:20 horas. La noticia fue publicada en los medios de comunicación afines a la Moncloa por la noche, después de las 21:00 horas. La ministra de Hacienda podría enfrentarse a un presunto delito de revelación de secretos y denuncia falsa.