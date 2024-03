Ayuso desmonta todos los bulos de Moncloa contra ella y su pareja: «Es Hacienda quien le debe 600.000 €»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este miércoles para desmontar uno a uno los bulos que Moncloa ha difundido desde este martes contra ella y su pareja, sin rehuir ningún tema. Ayuso ha acusado a Hacienda de llevar a cabo una «inspección salvaje» desde 2018 hasta 2021 contra su pareja, Alberto González Amador, para «retrasar los 600.000 euros que Hacienda le debe». Lo ha hecho en una comparecencia con preguntas, algo a lo que todavía no se ha atrevido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el estallido del caso Koldo, que salpica al PSOE y su Gobierno.

Ayuso se ha referido de manera directa a este entramado al contestar de manera directa al presidente del Gobierno, que ha pedido desde el Congreso de los Diputados a Feijóo que la cese. «Ha pedido mi dimisión para tapar sus propios escándalos, mientras que él mantiene a Armengol, Torres e Illa, cada vez más sospechoso». Lo ha calificado como «el presidente del Gobierno que va a aprobar mañana la ley más corrupta de la democracia» y ha enfatizado que «está sentado en la corrupción» y trata de destruirla «cuando el único destruido es él».

También la ministra de Hacienda ha abordado este tema al declarar que Ayuso vive en un piso de un millón de euros, por lo que la presidenta regional ha recordado que Montero «ya soltaba por los pasillos detalles que ni el afectado conocía» antes de que se publicara que estaba siendo investigado.

En todo caso, ha aclarado que «no es un piso de un millón, está hipotecado, registrado mediante notario y todo en A, no está comprado como hacen tantos socialistas, con rulos», además de enfatizar que no es de su propiedad porque a ella «los ciudadanos» no le «pagan la vivienda, los transportes, la limpieza, como a Sánchez. El piso de Montero está pagado con el dinero de los ciudadanos, no todos somos iguales».

«Está sufriendo una manipulación»

Justo después de esto, Ayuso ha hecho un inciso para destacar que su padre «murió sin deber un duro», que su madre «es una mujer jubilada», que con su ex pareja no tiene relación y que su hermano es un comercial. «Mi actual pareja no está en ninguna trama, está sufriendo una manipulación de una inspección para hacerme daño a mí», ha sentenciado.

«Es un ciudadano particular, que lleva trabajando en su sector toda la vida, asediado por todo el poder del Estado por ser mi pareja. ¿Hablaríamos de esto si no fuera mi pareja? Tampoco hay ningún contrato con la Comunidad de Madrid», ha añadido.

Lo que «más sospechoso» encuentra Ayuso es, precisamente, «ver a los poderes del Estado filtrando datos de un particular por todas las redacciones para intentar destruir a un político, por tener una relación sentimental». Así ha recomendado a Pedro Sánchez «relajarse». «A lo mejor le convienen unas vacaciones en República Dominicana. Usted lo sabe muy bien, hay vuelo directo», ha agregado.

En este sentido, ha indicado, su pareja «tiene derecho a vivir en la privacidad, no es un cargo público», al mismo tiempo que ha animado a preguntar en la Moncloa por el incremento patrimonial al que hacen referencia desde el PSOE, porque el Ministerio también hizo encargos a la empresa en cuestión. «A lo mejor es Moncloa quien debe dar las explicaciones», ha sugerido.

El único error de Ayuso, ha reconocido, es «iniciar una relación con 45 años y no con 20», porque a esta edad una persona ya suele tener un patrimonio, que en este caso es superior al de la presidenta («le va mejor que a mí»): «Yo soy libre de subirme en ese coche o meterme en esa cama y no tengo por eso que dar más explicaciones».

«La próxima vez que salga con alguien le pediré el CV y hasta la cartilla de vacunación», ha ironizado. La presidenta del PP de Madrid también ha querido aclarar cuáles son sus propiedades, «un GTI de segunda mano desde 2008». Se trata de la única, puesto que lleva viviendo de alquiler 20 años y ahora «acompaña» a su pareja en su domicilio porque, insiste, tiene «derecho a dormir en la cama que quiera» y su pareja «tiene derecho a tener la casa que le dé la gana».

Finalmente, ha vuelto a hacer alusión a la petición de Sánchez a Feijóo, al que ha instado a cesarla. «Esto no es Venezuela, a mí me han votado en las urnas. Algo pasa en Moncloa que tiene al presidente tan nervioso. Probablemente, nos sorprenderemos de todo lo que está ocurriendo en España en los últimos meses».