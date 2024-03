La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha vuelto a defender este lunes de las acusaciones por el presunto fraude de su pareja que ha sido denunciado por la Fiscalía de Madrid. Ayuso ha acusado a Pedro Sánchez de poner en marcha a «todos los poderes del Estado» para ir a por ella. La líder del PP de Madrid ha opinado que «es chavista y gravísimo» además de «profundamente ilegal».

Ayuso no ha entrado de forma directa a realizar una defensa acérrima de su pareja, sino que ha optado por alegar que los argumentos utilizados por el abogado de él «entra dentro de la estrategia de defensa de un particular». Además, se ha quejado de que la inspección fiscal esté «dando vueltas por todos los medios de comunicación».

«Se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario, lo que me parece chavista y gravísimo, de hecho eso es lo profundamente ilegal y lo que se está investigando; me parece un escándalo absoluto», ha abundado la política madrileña.

Amnistía «profundamente corrupta»

La presidenta se ha mostrado perpleja de que se haya puesto el foco en la investigación a su pareja «teniendo en cuenta lo que se está viviendo en España esta semana», ha señalado la líder del PP de Madrid.

Ayuso ha subrayado que lo verdaderamente grave es que «tenemos una ley de amnistía» que es «profundamente corrupta» y en la que se va a «amnistiar a personas que tienen graves delitos a sus espaldas para poder mantener al presidente del Gobierno en La Moncloa».

«A su vez tiene a una mujer que nada tiene que ver con los sectores en los que se ha estado moviendo estos años, con un evidente conflicto de interés y en representación de todo el mundo», se ha quejado la presidenta de la Comunidad de Madrid en alusión a la pareja de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, quien se ha reunido con los socios de la empresa que está involucrada en la trama de mordidas ilegales en la venta de mascarillas a la administración pública, el caso Koldo. «Está envuelta en una trama por las que nadie da una sola explicación», ha incidido Ayuso.

«Estamos hablando de tramas que tiene que ver con aerolíneas y con ministerios que a su vez están implicados», ha afirmado la líder del PP de Madrid, añadiendo que hay «20 personas que están detenidas, pistolas, rulos de dinero».

La presidenta de la Comunidad de Madrid se queja de que el Gobierno intenta «hacer una tinta de calamar», pero ha recordado que «todos aquellos que forman parte del sector de la justicia se llevaron las manos a la cabeza porque era la primera vez en la historia de la democracia que vieron algo así».

«Yo creo que se han pasado muchas líneas y todo esto se verá en los meses siguientes porque no estamos hablando de un particular, estamos hablando de todos los españoles a los que se les está negando un Estado de Derecho. Cada uno que tenga ahora un problema con un político se va a ver en estas», ha aseverado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Con todo lo que está saliendo, yo entiendo que el Gobierno esté a la desesperada y entiendo que intenten repartir y hacer las cosas a su manera, pero tendrá que rendir cuentas de por qué utiliza los medios del Estado y los poderes del Estado contra un particular por un fin tan grave», ha añadido Ayuso.

Relevancia del sector industrial

La presidenta ha asistido este lunes a un acto de la compañía Finanzauto, en la localidad madrileña de Arganda del Rey. Ayuso ha defendido la estabilidad y la seguridad jurídica de la región como motivo del éxito de la Comunidad. «Madrid dispone de un sector industrial de alto valor añadido», ha celebrado la líder del PP de Madrid, detallando que «concentra el 25% de las principales empresas de alta tecnología de España».

La presidenta además ha valorado cómo la región «se ha consolidado como la referencia nacional de la industria aeroespacial de componentes electrónicos y tecnologías de la información». Además, ha puntualizado que Madrid «lidera la creación de empleo en el sector industrial con más de la mitad del empleo que se crea hoy en España».