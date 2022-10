Begoña Gómez acompaña al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su nuevo viaje internacional, una intensa gira africana que le llevará estos días a Kenia y Sudáfrica y cuyo objetivo es, según Moncloa, reforzar las alianzas estratégicas con estos países y facilitar oportunidades de negocio a las empresas españolas. Aunque Gómez ha participado en otros viajes al extranjero de Sánchez, en esta ocasión resulta especialmente polémico pues la esposa del presidente socialista dirigió, durante cuatro años, el IE Africa Center en el Instituto de Empresa (IE). Su incorporación a la comitiva del presidente no se confirmó hasta última hora.

Desde su puesto en el IE -un centro de negocios activo en más de 20 ciudades de África, 10 países africanos y que cuenta con oficinas regionales en Nigeria y Sudáfrica-, Gómez ha mantenido un estrechísimo contacto con los países del continente, colaborando con sus proyectos de cooperación y formación de emprendedores. En Kenia, por ejemplo, la escuela dispone de distintas colaboraciones para que sus estudiantes trabajen en proyectos «de alto impacto» en el país. Además, está asociada a organizaciones africanas privadas y públicas para impulsar el desarrollo de los proyectos sociales en el continente y tiene entre sus objetivos promover el valor de África términos de «innovación empresarial».

Una labor que Gómez ha desempeñado durante años, tras la llegada de Sánchez a Moncloa, en paralelo a la dirección de varias titulaciones en la Universidad Complutense de Madrid.

De hecho, la designación de la mujer del presidente -experta en captación de fondos para ONG- para este cargo de alta responsabilidad en una escuela de negocios de prestigio internacional como el IE resultó especialmente controvertida. El fichaje se produjo en agosto de 2018, apenas dos meses después de la llegada de Sánchez a Moncloa. Entonces, además de la oportunidad, se cuestionó su formación para este puesto pues cabe recordar que aunque se presenta como «licenciada en Márketing», Gómez no dispone de un título oficial. En junio de este año se conoció que había finalizado su relación con el IE para centrarse en otras ocupaciones laborales, aunque su foto sigue figurando en la web del centro, promocionando sus distintos proyectos.

Agenda

Durante estos cuatro años, Gómez ha tenido oportunidad de tejer sus nexos con el continente africano al que ahora viaja con cargo al erario público.

Su agenda en este viaje, sin embargo, no ha trascendido, pues Moncloa alega que no se trata de un cargo «elegido por el pueblo» y, por tanto, no dispone de «agenda oficial», aunque fuentes de Presidencia sí confirman que «puede tener una privada». Se espera en cualquier caso que acompañe a Sánchez en alguna de sus citas, como suele ser habitual, o en las distintas recepciones, almuerzos y cenas. En la agenda del presidente socialista figuran visitas que encajarían además con su perfil, como el proyecto de cooperación Business Incubators for Women en la capital keniata.

Desde la llegada de Sánchez al poder, Gómez ha mantenido un papel intermitente en sus apariciones públicas. La más destacada este año tuvo lugar en la pasada cumbre de la OTAN, cuando se convirtió en anfitriona de los acompañantes de los líderes mundiales reunidos en Madrid. Pese a no tener cargo público, la mujer del presidente recibió en Moncloa a la primera dama de EEUU, Jill Biden. Además, ha viajado en varias ocasiones al extranjero, sobre todo en los primeros meses de mandato de su marido, cuando le acompañó a EEUU, Canadá,Guatemala Cuba o Francia, entre otros. Sin embargo, el Ejecutivo socialista siempre ha rechazado informar sobre su actividad en estos viajes, convirtiendo su presencia en un asunto totalmente blindado desde Moncloa.

El impulso a su carrera tras la llegada de Sánchez al poder también ha sido motivo de polémica, pues en estos años Gómez ha ido engordando su currículum con varias responsabilidades académicas en la Universidad Complutense de Madrid, como la dirección del máster y la cátedra en Transformación Social Competitiva y el máster en Dirección de Fundraising público y privado en ONG.

Además, su relación con África ha estado en el punto de mira por el acercamiento de Sánchez a Marruecos y la crisis con Argelia. El digital France Soir llegó a vincular el choque con el país argelino con los negocios en Marruecos de Gómez. En un artículo publicado en junio, el portal insinuó que la decisión del Gobierno español de aceptar la posición marroquí sobre el Sáhara estaría relacionada con el espionaje del teléfono móvil de Sánchez a través de Pegasus y las informaciones “comprometedoras” encontradas supuestamente por los servicios de inteligencia marroquíes sobre «la corrupción y el nepotismo del Gobierno», algunas de las cuales «implicarían a su mujer», según la autora del artículo.

Viaje

El viaje de Sánchez a Kenia y Sudáfrica es inédito, pues nunca antes un presidente español había visitado ninguno de estos dos países. Según fuentes gubernamentales, se pretende buscar nuevas oportunidades de negocio e inversión para las empresas españolas así como seguir ahondando en la relación con África y sus dirigentes, con la mirada puesta en la Presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023. Una cita que el socialista quiere convertir en una plataforma propagandística de cara a las elecciones generales de finales de año.

Sánchez ha viajado con una limitada representación de empresarios, junto a los que, según ha explicado Moncloa, analizará con las autoridades de ambos países las oportunidades que se abren en distintos sectores, en particular el relativo a la energía, el agua o las infraestructuras.

La agenda de la gira se ha iniciado este miércoles con un desayuno de trabajo con empresarios españoles en Kenia, tras el cual Sánchez ha sido recibido por el presidente, William Ruto.