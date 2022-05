España es ya el segundo país del mundo con más contagios de viruela del mono. Cifras que evidencian que el Gobierno español vuelve a reaccionar tarde ante una enfermedad que centra la atención pública. Una vez más, el Ejecutivo contaba con avisos de Seguridad Nacional sobre las posibilidades de irrupción y propagación de nuevas infecciones y la necesidad de reforzar los sistemas de vigilancia.

Los datos mundiales de este martes, según los datos aportados por las autoridades sanitarias de los países, establecían que España registra ya 51 casos, sólo por detrás de Reino Unido, con 71. En tercer lugar, se sitúa Portugal, con 39.

El último informe de Seguridad Nacional, aprobado en marzo de este mismo año, avisa del «riesgo de exposición y la vulnerabilidad a virus y enfermedades zoonóticas» e incluye las nuevas epidemias y pandemias dentro del bloque de riesgos y amenazas con tendencia a empeorar en los próximos cinco años.

Medidas

En este contexto, Seguridad Nacional insta a revisar las lecciones aprendidas de la pandemia del Covid-19. Y, entre otras medidas, urge al Ejecutivo a aprobar el centro de salud pública, un organismo de nueva creación destinado a anticiparse a las nuevas epidemias, a reforzar los mecanismos de vigilancia y la coordinación con las comunidades autónomas. En definitiva, a no repetir los errores del pasado. La creación de este centro es un mandato del Congreso de julio de 2020, pero no fue hasta septiembre del año pasado cuando la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció el inicio de su puesta en marcha, previsto aún para el segundo semestre de este año y del que se desconoce su estado actual. Contará con un presupuesto de 9,4 millones de euros.

En su informe, el departamento de Seguridad Nacional -adscrito a la Presidencia del Gobierno- advierte que «la pandemia del Covid-19 ha mostrado que los sistemas sanitarios, altamente eficaces en periodos de normalidad, apenas han sido capaces de responder ante una crisis sanitaria de la envergadura de la actual».

Por ello, indica, «esta experiencia debe utilizarse para redimensionar y mejorar las capacidades de los sistemas asistenciales, tanto hospitalarios como de atención primaria, y los de sistemas y recursos de salud pública incluida la vigilancia de la salud». En este contexto, se pide, además de la creación del centro de salud pública, la promoción de «una Red de vigilancia en salud pública». Como informó OKDIARIO, no fue hasta hasta principios de este mes que el Gobierno activó la puesta en marcha de esta red, destinada a detectar las nuevas amenazas. Para algunas de sus medidas se prevé un plazo de cinco años.

Seguridad Nacional avisa, asimismo, que se deben mejorar otros mecanismos de control para evitar la aparición y propagación de las enfermedades, como «la salud animal, el movimiento global de mercancías y el medio ambiente».

Amenazas

«Cada vez es más evidente la estrecha relación entre la actividad desarrollada en todos los sectores y la salud/enfermedad de las personas. En este contexto, son de especial interés la salud animal, el movimiento global de mercancías y el medio ambiente», dice Seguridad Nacional, instando a reforzar los mecanismos de control.

En la prevención de riesgos se urge, por ejemplo, a «garantizar el control de riesgos en fronteras, mediante el refuerzo de las capacidades de control sanitario en puntos de entrada y, en concreto, de partidas animales o productos animales y material genético». La ausencia de una vigilancia efectiva en las fronteras fue, precisamente, el gran factor que permitió la entrada del Covid. En la advertencia coincide la última Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en diciembre, en la que se destaca que «la alta conectividad aérea entre países y continentes es, asimismo, una de las causas de la rápida propagación de enfermedades infecciosas a nivel internacional».

Las advertencias no se limitan a la propagación natural de nuevas enfermedades con potencial pandémico. Seguridad Nacional también observa el ámbito de las armas biológicas, advirtiendo que «los patógenos emergentes y reemergentes a nivel mundial, causantes de brotes de enfermedades en distintas localizaciones del planeta, siguen constituyendo un riesgo de exposición a los mismos tanto de modo accidental como a manos de actores no estatales y, en particular, de organizaciones terroristas».

Casos

Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos de viruela del mono se extienden ya por varios países, entre ellos, España, Portugal y Reino Unido. Nuestro país encabeza los contagios.

La enfermedad de la viruela del mono es endémica desde hace al menos 40 años en países de África occidental y central, y aunque con anterioridad se habían registrado casos en otras regiones, vinculados hasta entonces siempre a personas que habían viajado al continente africano, ésta es la primera vez que se observa un brote tan extendido.

En España, los brotes se han asociado a una sauna en Madrid y al festival La Maspalomas Pride, una fiesta multitudinaria que se celebró en el sur de Gran Canaria entre el 5 y el 15 de mayo.