Sánchez contrata 36 conductores más para los 638 coches del Gobierno que dan 140 vueltas al mundo al año

El Gobierno ha contratado a 36 nuevos conductores para el Parque Móvil del Estado (PME), que componen 638 coches oficiales. La nueva memoria anual de este órgano, que depende del Ministerio de Hacienda, recoge que estos vehículos recorrieron en 2021 6.037.073 kilómetros, es decir, el equivalente a 140 vueltas al mundo al año.

El kilometraje bajó a 3,7 millones en 2020 –por la pandemia– y ahora se alcanza prácticamente el récord de 2018 (6.078.000 millones). En cuanto a los litros consumidos de combustible, se pasa de 692.000 en 2018 a 576.000 en 2019, a 362.000 en 2020 y 409.000 en 2021. Poco a poco el Parque Móvil se hace sostenible. De los sólo 79 coches eco que había en 2018 se ha pasado a 427 en 2021.

En materia de contratación, el Parque Móvil informa que «en 2021 se han iniciado varios procesos selectivos para incorporar personal laboral del grupo profesional E2, especialidad conducción de vehículos de transporte por carretera». El primero, por orden directa de la Dirección General del Parque Móvil del Estado, contemplaba la «cobertura de 36 plazas temporales, lo que permitió que el personal laboral temporal se incrementase en un 20,58% respecto del mismo tipo de personal a fecha 31 de diciembre de 2020». Para el año 2022 también hay previsión de aumentar más la plantilla.

El personal al servicio del Parque Móvil del Estado a 31 de diciembre de 2021 ascendió a 873 personas (87,4% hombres y 12,6% mujeres), de los cuales el 86,8% son conductores y el resto, personal de oficinas y talleres. «El personal conductor ha disminuido en el año 2021 en 15 personas, un total de 758 efectivos. Es un 1,9% menos de personal conductor con respecto a 2020», explican para justificar las contrataciones de conductores para Pedro Sánchez y otros altos cargos. Además, reseñan que se trata de una plantilla envejecida con la mayor parte de los conductores de más de 45 años.

El PME se renovó en 2021 en un total de 102 vehículos, siendo 100

totalmente eléctricos y 2 híbridos enchufables. Esto permite lleva a la chatarra vehículos antiguos. Así se pasa de los 1.195 vehículos de 2007 a los 638 actuales. No obstante, de 2020 a 2021 se produce un repunte de coches en activo: de 621 a 638. Por otra parte, en el Inventario del PME se contabilizan más de 35.000 vehículos. Ahí se contabilizan coches patrulla, furgonetas, etc. de la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros departamentos del Estado que quedan fuera de los conductores asignados para labores de representación en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Podemos

La memoria recoge una relación de coches asignados a ministerios de Podemos, que prometían no adoptar los privilegios de «la casta». No obstante, cambiaron el código ético para no tener problemas en esto. Trabajo tiene seis coches asignados, Derechos Sociales cuenta con cuatro, Consumo tiene tres, y Universidades e Igualdad uno cada uno. En total, 15 coches para los morados.

En total, el número de servicios fijos –conductores que siempre trabajan con el mismo pasajero– es de 303. La distribución de los mismos, en función del tipo de servicio, es: 217 servicios de representación, 63 servicios ordinarios y 23 servicios de prestación de conductor. El personal conductor adscrito al servicio Gamo (Gestión Automatizada de la Movilidad Oficial del Estado), el más moderno, fue de 186. A esto se suman decenas de servicios especiales por visitas de mandatarios internacionales, cumbres o crisis como la llegada de refugiados.

Vestuario

Otra novedad es la renovación del vestuario. El equipo de Pedro Sánchez quiere unos conductores que vistan a la última. «En el año 2021 el PME realizó un Acuerdo Marco de cuatro años de duración para el suministro de vestuario para su personal. Se ha logrado la homogeneidad en la uniformidad del personal del Parque Móvil, consiguiendo mayor coherencia, continuidad e imagen en la prestación de su servicio», justifican. Incluyen la perspectiva de género y a la hora de comprar la ropa se contemplan «los tres morfotipos existentes según el Estudio del Ministerio de Sanidad» de conductoras chicas.

En cuanto a siniestros, la memoria anual contabiliza 201 en 2021 frente a los 145 de 2020 y 225 de 2019. El año pasado 79 fueron con responsabilidad del conductor del Estado y 122 con culpabilidad de otra persona. Se gastaron 169.957 euros en reparaciones.