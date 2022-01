El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no deja de hacer guiños de sus socios podemitas y a sus aliados más allá del Atlántico. El último acercamiento de Sánchez a esos amigos tan cercanos al podemismo español ha sido hacia el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Pedro Sánchéz le ha mostrado su agradecimiento este jueves a Lula da Silva por «reconocer» la reforma laboral que «garantizará los derechos de todos y todas».

Así ha respondido Sánchez a través de su perfil en redes a un mensaje de Lula en el que instaba a los brasileños a «seguir de cerca» la nueva reforma laboral española en la que el presidente «trabaja para recuperar los derechos de los trabajadores».

«Este es un logro colectivo de España, un compromiso del Gobierno y ejemplo de que, con diálogo y acuerdos, podemos construir un país más justo y solidario», ha manifestado ahora Sánchez citando el mensaje del exmandatario brasileño, al tiempo que le ha dado las «gracias».

Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT), es un posible rival del actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en las elecciones presidenciales que se celebrarán en el gigante sudamericano este 2022. Según una última encuesta realizada por Datafolha, Lula lidera en intención de voto con un 48%, doblando a Bolsonaro.

Lula da Silva estuvo un año y siete meses desde 2018 por cargos de corrupción. El Tribunal Supremo Federal de Brasil anuló en 2020, simple y llanamente por una cuestión procesal, las condenas relacionadas con la trama de corrupción Lava Jato del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y le ha restituido sus derechos políticos, por lo que podría presentarse de nuevo a la elección de cargo público.

Lo que significa que no se han anulado dichas condenas por no existir los delitos de corrupción por los que fue condenado Lula de Silva, sino que simplemente tal y, como aseguró el magistrado Edson Fachin del Supremo, el tribunal que juzgó al expresidente no era competente, por lo tanto, quedan anuladas por una cuestión procesal las condenas correspondientes a los casos del Instituto Lula, el tríplex en Guarujá (Sao Paulo) y el caso Atibaia.

Lula fue condenado a doce años y un mes de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar el tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS a sus favores políticos.