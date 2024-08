Illa defiende la «nación catalana» en una «España plurinacional» en la toma de posesión de su Govern

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido al nuevo Ejecutivo catalán que presidirá a partir de ahora, asegurando que se trata de un Govern «transversal, representativo tanto territorialmente como socialmente del país» que deberá servir a la «nación catalana» dentro de una «España plurinacional». Así lo ha sostenido este lunes en el acto de toma de posesión de los 16 consellers del nuevo Govern. Illa logró ser investido presidente de la Generalitat con el voto a favor de ERC a cambio de la independencia fiscal de Cataluña, para que la región recaude el 100% de los impuestos.

El dirigente socialista, durante su discurso, ha recalcado que «la nación catalana forma parte del espacio público compartido que es España, una España plurinacional, y del espacio público compartido que es Europa, una Europa de horizonte federal». Illa ha destacado el «denominador común» de los nuevos miembros del Govern es «una competencia probada, con trayectorias profesionales acreditadas, con independencia de criterio y con unos valores comunes, socialdemócratas y del humanismo cristiano, los dos pilares de la construcción europea». Así lo ha sostenido durante la toma de posesión de los 16 miembros de su Ejecutivo, que han prometido su cargo en un sobrio acto institucional de toma de posesión celebrado en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat, que ha durado apenas veinte minutos. Durante este acto se ha escondido la bandera de España.

Además de defender la «nación catalana», Salvador Illa ha enfatizado que su Gobierno autonómico asumirá «en todo momento y circunstancia», su responsabilidad «con la búsqueda del bien común y la defensa de Cataluña como únicos criterios de actuación». También se ha comprometido a transformar Cataluña para mejorar la sociedad catalana, mediante «el diálogo, el análisis reflexivo y no precipitado y la búsqueda de consensos y acuerdos como método para avanzar» y tomando decisiones «no a la ligera, pero tampoco eternizando las cosas innecesariamente».

El líder del PSOE en Cataluña ha dedicado elogios a su predecesor, Pere Aragonés, al tiempo que ha agradecido a ERC y a los Comunes su apoyo para ser investido presidente de la Generalitat. «Cumpliremos con los pactos alcanzados», ha remarcado Salvador Illa, de ahí que haya tenido una mención expresa a la «nación catalana». «El Govern en su conjunto honrará los compromisos contraídos», ha reiterado.

«El catalán no va contra nadie»

El nuevo presidente del Govern ha defendido la Conselleria de Política Lingüística, cuya creación estaba incluida dentro del pacto del PSOE con ERC. También ha defendido la de Deporte, señalando que era «una demanda del sector.

Sobre la Conselleria de Política Lingüística, Illa ha subrayado su «importancia de la defensa de la lengua catalana como columna vertebral de Cataluña». «No es la defensa de la lengua catalana un ataque contra nadie, es la defensa de la columna vertebral de la nación catalana», ha añadido.

El presidente autonómico catalán ha incidido en que su Ejecutivo «gobernará para todo el mundo». «Ésta es la verdadera inquietud y obsesión que tengo, un Govern para todos. Trabajaremos de forma colegiada para dar forma a la esperanza de un pueblo, Cataluña, con voluntad, siempre, de ser y de convivir», ha zanjado.

El conseller de Política Lingüística es Francesc Xavier Vila, el que fuera hasta ahora secretario general de Política Lingüística del Govern bajo el mandato de Pere Aragonés (ERC). Una hora antes de prometer su nuevo cargo ha admitido que es «independentista». También ha admitido que Salvador Illa contactó con él el pasado domingo para ofrecerle el puesto, a lo que él aceptó sin que el dirigente socialista le preguntara sobre su inclinación política. «En aspectos personales ha habido la máxima discreción», ha señalado este lunes en una entrevista a Catalunya Ràdio.

«Yo no soy la cuota de ERC dentro del Govern. Yo soy independiente. Me vinieron a buscar como catedrático y he estado muy cómodo donde he trabajado. Ahora me ha hecho una propuesta este Govern», ha apostillado Vila.

Además, ha avanzado algunas medidas ya que intentará adoptar al frente de su nuevo cargo. «La primera mejora es el Pacto Nacional por la Lengua e incorporarlo al programa del Gobierno, que incluye una serie de mejoras muy importantes en todos los ámbitos aprendizaje de la lengua, facilitación de la lengua, tecnologías, etcétera. Continuaremos también, por descontado, con el fomento de la lengua a lo audiovisual, a la política lingüística, a trabajar en todos los ámbitos. Y es por eso que tenemos una Consejería para mejorar en todos los ámbitos», ha especificado.