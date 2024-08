Illa nombra conseller a un separatista del golpe del 1-O que acusó al Supremo de hacer «presos políticos»

El socialista Salvador Illa ha elegido como miembro de su nuevo Gobierno catalán a un activo independentista, Miquel Sàmper, procedente de la extinta CiU y de Junts, que participó y aplaudió las revueltas separatistas del 1 de octubre de 2017, que llegó a formar parte de una movilización contra la Guardia Civil cuando trataba de impedir el referéndum ilegal del 1-O y que acusó al Tribunal Supremo de convertir en «presos políticos» a los líderes de aquel intento de golpe secesionista, que fueron condenados por sedición.

Miquel Sàmper ya fue consejero de la Generalitat en la etapa del presidente independentista Quim Torra (Junts). Torra acabó condenado por el delito de desobediencia, lo que le costó el cargo al quedar inhabilitado para cargos públicos. La condena fue consecuencia de su empeño en ignorar las órdenes judiciales y utilizar la Generalitat para exhibir enseñas a favor de los líderes de la revuelta separatista de 2017 que por entonces se encontraban en prisión, antes de que Pedro Sánchez les indultara en pago al apoyo de los partidos independentistas para poder llegar a la Moncloa.

Miquel Sàmper fue consejero de Interior de la Generalitat con Quim Torra, cargo al que llegó tras su público activismo independentista. Como abogado que es de profesión, en su día firmó manifiestos en defensa de la autodeterminación de Cataluña y la ejecución del procés separatista. Arrancó en el mundo de la política municipal en Tarrasa, desde donde acabó dando el salto a la Generalitat.

Fuera ya del Gobierno catalán, estos últimos años Sàmper ha seguido con sus públicas proclamas secesionistas. El 20 de mayo de 2021 felicitaba efusivamente a Pere Aragonés por su investidura como presidente de la Generalitat y le exhortaba a actuar con «firmeza y determinación» para lanzar a Cataluña como «país» aprovechando la «mayoría independentista».

L’enhorabona al 132è president de la Generalitat, @perearagones. Sort i encerts en aquesta nova legislatura que avui comença amb una majoria independentista i un país que necessita tota la fermesa i determinació — Miquel Sàmper (@miquel_samper) May 21, 2021

Durante el intento de golpe independentista de 2017, su participación fue tan visible que llegó a ser señalado por la Guardia Civil durante el juicio del Tribunal Supremo que acabó condenando a los cabecillas de esa revuelta del 1-O, entre ellos el que fue vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, junto a otros consejeros del Gobierno de Carles Puigdemont –él no fue juzgado por darse a la fuga, en la que sigue–.

En total el Supremo condenó a 12 cabecillas. A penas de cárcel, por sedición, a Oriol Junqueras, a los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquím Form y Josep Rull, a la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Turll. Y el Supremo condenó por desobediencia, sin penas de prisión, a los ex consejeros de la Generalitat Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó.

Encendido secesionista

El independentista fichado ahora por Salvador Illa para su Gobierno mostró su apoyo encendido a todos esos condenados. Miquel Sàmper lo hizo públicamente. Aplaudió su actuación, se refirió a ellos insistentemente como «presos políticos» y presumió de su cercanía personal y política con varios de ellos. Un botón de muestra: «De nuevo, en las decisiones del Supremo pierde la democracia. Todo el apoyo frente a esta condena injusta», difundía el nuevo conseller de Illa el 9 de abril de 2021 al conocerse que el Supremo había condenado a Joan Josep Nuet por desobediencia, por permitir la tramitación de las leyes de desconexión independentista cuando era miembro de la Mesa del Parlamento catalán.

Malauradament la notícia de la revocació del tercer grau de la @ForcadellCarme i la @dolorsbassac no ens sorprèn. Ens mantenim ferms en la defensa de la vostra llibertat i en la defensa de l’exercici dels drets fonamentals. Una abraçada, companyes! https://t.co/NvsyhrSetV — Miquel Sàmper (@miquel_samper) April 6, 2021

Otro ejemplo: su entusiasta apoyo a Carme Forcadell, Dolors Bassa y Joaquím Forn cuando a estos condenaron les llegaron resoluciones judiciales negativas: «Desgraciadamente la noticia de la revocación del tercer grado de Carme Forcadell y Dolors Bassa no nos sorprende. Nos mantenemos firmes en defensa de su libertad y en la defensa del ejercicio de los derechos fundamentales. ¡Un abrazo, compañeras!» (6 de abril de 2021). Pocos días antes, el 1 de abril de 2021, Sàmper difundía por las redes sociales este otro mensaje: «Hoy es el cumpleaños del consejero Quim Forn y quiero hacerle llegar mi felicitación y el deseo de la libertad por él y todos los presos políticos y exiliados. ¡Por muchos años, Quim!».

Sus arremetidas contra las decisiones judiciales abundan en el historial de mensajes difundidos por el independentista Miquel Sàmper, nuevo conseller de Illa. Así, por ejemplo, el 9 de marzo de 2021 proclamaba que «la suspensión del tercer grado a los presos políticos es inaceptable y una vergüenza jurídica». «¡Seguimos defendiendo los derechos, las libertades y la democracia con vosotros, compañeros!», remachaba Sàmper en alusión a los condenados y prófugos por las revueltas separatistas procés.

Avui és l’aniversari del conseller @quimforn, i vull fer-li arribar la meva felicitació i el desig de la llibertat per ell i tots els presos polítics i exiliats. Per molts anys, Quim! 🎂 pic.twitter.com/FgcvwOn2TO — Miquel Sàmper (@miquel_samper) April 1, 2021

Jordi Cuixart también se cuenta entre los aplaudidos públicamente por el nuevo conseller de Illa. A él dedicaba uno de sus mensajes en redes sociales, junto a los también condenados Jordi Turull y Quim Forn. Lo difundió el 20 de mayo de 2021: «Hoy he podido saludar a los consejeros Josep Rull, Jordi Turull y Quim Forn que firmaban sus libros. Han hecho que esta Diada de Sant Jordi sea aún más especial. También hemos hecho parada para saludar a Jordi Cuixart. ¡Por muchos años amigo Cuixart! ¡Una abrazo!».

Señalado por la Guardia Civil

En 2017, en pleno desafío independentista, el ahora elegido por Illa para dirigir la Consejería catalana de Empresa y Trabajo participaba en la desafiante concentración de separatistas contra los guardias civiles que en ese momento estaban registrando una sede de Unipost en busca de materiales que iban a ser utilizados en el referéndum ilegal del 1-O, prohibido por la Justicia. Sàmper fue identificado como uno de los activos participantes de aquella protesta. Ocurrió pocos días antes de que, desafiando la orden judicial, se celebrara ese referéndum separatista al que siguió la frustrada declaración de independencia de Cataluña por parte de Puigdemont.

Cuando se celebró la vista penal en el Tribunal Supremo contra los cabecillas del 1-O, uno de los agentes que testificó identificó a Sàmper como uno de los que incitaron a los manifestantes para impedir el registro de Unipost por parte de la Guardia Civil. Tras aquella revelación en sede judicial, el ahora nuevo consejero de la Generalitat de Illa dijo que él no había arengado a «las masas» en aquellos incidentes, que eso era «falso». Eso sí, presumió de que para él era «un honor» ser apuntado por un guardia civil en relación con los sucesos del 1-O.