El nuevo conseller de Política Lingüística de Illa, 1 hora antes de tomar posesión: «Soy independentista»

El nuevo conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha admitido que es «independentista». Lo ha hecho una hora antes de prometer su cargo dentro del nuevo Gobierno de la Generalitat liderado por Salvador Illa. El dirigente socialista fue investido con los votos favorables de ERC a cambio de la independencia fiscal de Cataluña para que la región recaude el 100% de los impuestos. A pesar de su ideología, Vila ha negado que él sea «la cuota de ERC» dentro del nuevo Ejecutivo catalán. «Yo soy independiente. Me vinieron a buscar como catedrático y he estado muy cómodo donde he trabajado. Ahora me ha hecho una propuesta este Govern», ha señalado.

El nuevo miembro del Gobierno catalán ha revelado que Salvador Illa se puso en contacto con él este domingo. En este sentido, ha afirmado que el dirigente socialista no le preguntó sobre su inclinación política cuando le ofreció el puesto de conseller en la Generalitat. «En aspectos personales ha habido la máxima discreción», ha asegurado. Francesc Xavier Vila había sido hasta ahora secretario general de Política Lingüística del Govern bajo el mandato de Pere Aragonés (ERC). La creación de esta nueva Conselleria estaba incluida dentro del pacto de ERC con el PSOE para facilitar la investidura de Salvador Illa.

Esta nueva categoría para su puesto supondría «disponer de más recursos humanos y económico», tal y como ha defendido Vila. «La política lingüística se tiene que trabajar en todos los ámbitos y tener una Conselleria nos permitirá llegar a ellos», ha enfatizado. El acuerdo entre socialistas y separatistas en torno al catalán no se circunscribe sólo a la creación de una Conselleria sobre lengua, sino también afectaría a otras áreas con el objetivo de «garantizar el uso social del catalán entre los jóvenes con su impulso en los medios audiovisuales y conseguir que esta lengua sea vehicular en las aulas y las actividades extraescolares», ha resaltado.

«La política lingüística debe trabajar en todos los ámbitos», ha remarcado Francesc Xavier Vila este lunes en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio. Una de las primeras medidas como conseller del Govern de Illa será «cerrar el Pacte Nacional per la Llengua e incorporarlo al programa de Govern, incluyendo una seria de medidas importantes».

«Se debe incorporar a nuevos hablantes»

Además, el dirigente separatista ha asegurado que el nuevo Ejecutivo catalán liderado por el socialista Illa «continuará con el fomento del catalán en el sector audiovisual». «La nueva creación de la Conselleria de Política Lingüística nos permitirá llegar directamente a todos los ámbitos», ha apostillado.

Francesc Xavier Vila ha destacado que el departamento que ahora dirigirá tiene que hacer frente a una sociedad «que está creciendo demográficamente», recalcando que Cataluña está «acogiendo a mucha gente que debe tener acceso a la lengua», en alusión al catalán. «Se debe incorporar a nuevos hablantes, no sólo a conocedores de la lengua, sino a usuarios del catalán», ha puntualizado.

«La primera mejora es el Pacto Nacional por la Lengua e incorporarlo al programa del Gobierno, que incluye una serie de mejoras muy importantes en todos los ámbitos aprendizaje de la lengua, facilitación de la lengua, tecnologías, etcétera. Continuaremos también, por descontado, con el fomento de la lengua a lo audiovisual, a la política lingüística, a trabajar en todos los ámbitos. Y es por eso que tenemos una Consejería para mejorar en todos los ámbitos», ha reiterado.

Francesc Xavier Vila es catedrático de Sociolingüística Catalana en la Universidad de Barcelona (UB) y doctor en Lingüística por la Vrije Universiteit de Bruselas (1996), ha impartido docencia en varias universidades nacionales y extranjeras. Es considerado experto en la evolución histórica de las lenguas en la sociedad catalana y en el análisis de su proyección de futuro. Tiene numerosas publicaciones especializadas y también se ha dedicado a la divulgación científica en forma de artículos en prensa, conferencias y otras actividades.

El nuevo Govern de Illa

El nuevo Govern de Salvador Illa ha tomado forma este lunes, con la toma de posesión de los 16 consellers. El dirigente socialista ha fichado a dos viejos conocidos de Convergència i Unió (CiU): Miquel Sàmper (Empresa y Trabajo) y Ramón Espadaler (Justicia y Calidad Democrática).

Otros cargos que componen el Ejecutivo catalán son los siguientes: Núria Parlon (Interior y Seguridad Pública), Albert Dalmau (Presidencia), Sílvia Paneque (Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, además de portavoz), Alícia Romero (Economía y Finanzas) y el fichaje del hasta ahora portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch (Unión Europea y Acción Exterior).