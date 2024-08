ERC pone de rodillas a Sánchez tras arrancarle la «soberanía fiscal»: «Nuestro objetivo es la independencia»

A ERC no le basta con la independencia fiscal que Pedro Sánchez ha pactado a cambio del apoyo de la formación a la investidura de Salvador Illa. De hecho, para los republicanos, éste es sólo el primer paso para lograr el objetivo final, «que es la independencia de Cataluña». Estos han sido los términos utilizados este martes por Pere Aragonés, en la galería gótica del Palau de la Generalitat, en la que será su última comparecencia como presidente. El socialista Salvador Illa cuenta, hoy por hoy, con los votos necesarios para salir investido.

El jefe del gobierno autonómico, que abandonará la política cuando cese del cargo a finales de esta semana, ha recordado a Sánchez que tanto la gobernabilidad de Salvador Illa como la suya propia está en manos de su formación política. De ahí que, tras la Ley de Amnistía o el concierto económico, dos peticiones de máximos que el secretario general del PSOE siempre había negado conceder a Cataluña, ERC tiene claro que su objetivo es hacer cambiar de opinión a Pedro Sánchez en lo relativo al referéndum.

De hecho, en el acuerdo suscrito entre el PSC y ERC para facilitar la investidura de Illa, ambos partidos han incluido una carpeta específica para la resolución del «conflicto catalán», cuyas conclusiones se someterán a votación de los catalanes. En ese marco, ERC propondrá un referéndum de independencia y el PSOE la reforma de un nuevo Estatut que blinde las nuevas concesiones de Sánchez a Cataluña.

Para el aún presidente de la Generalitat, el acuerdo con el PSOE para que el Govern recaude y gestione todos los impuestos que se generan en Cataluña «será el salto adelante más importante en la soberanía de Cataluña» desde la recuperación del «autogobierno» tras el franquismo.

Aragonés ha destacado, en un aviso a Sánchez, que «queda pendiente dar respuesta a la razón de fondo del conflicto de soberanía con el Estado», que es, según él, la voluntad de Cataluña de decidir libremente su futuro político. «Nuestro horizonte es la independencia, que nadie dude de que cada paso que hemos dado, damos y daremos va orientado en esta dirección», ha dicho. Una vez más, ha reivindicado la propuesta del llamado Acuerdo de Claridad para plantear un referéndum sobre la independencia.

El dirigente separatista ha subrayado también que en su legislatura se ha profundizado más en la negociación y el diálogo con el Gobierno de Sánchez «para abordar el conflicto político con el Estado». Ha defendido que este compromiso ha permitido avanzar y que Cataluña logre «las cotas de autogobierno más relevantes de los últimos años».

En opinión del presidente catalán, que decidió adelantar las elecciones creyendo que lograría un mejor resultado, el gobierno que les releve «se encontrará una Cataluña mejor». «Será el tiempo el que dirá si se ha producido un cambio de época» en la política catalana tras la previsible investidura del socialista Salvador Illa como presidente, ha manifestado.

Detención de Puigdemont

Igualmente, Aragonés se ha referido a la posible detención de Carles Puigdemont en su regreso a Cataluña.

Según el presidente en funciones, «la responsabilidad» de ese arresto es del Tribunal Supremo y ha defendido que Puigdemont debe volver «en plena libertad, como debería producirse aplicando la Ley de Amnistía».

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha avanzado también este martes que «seguramente será necesario» suspender temporalmente el pleno de investidura de Illa si se produce la detención de Puigdemont.

No obstante, el partido ha matizado que una eventual detención del ex presidente catalán no cambiará el apoyo de ERC a la investidura.