Reynders avisa: «Si no hay reformas en el CGPJ emplearemos herramientas distintas al diálogo»

El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha sido tajante este viernes en su intervención en Nueva Economía Forum: si no hay reformas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la Comisión empleará otras herramientas distintas al diálogo.

El representante europeo también ha advertido del «riesgo reputacional» para España de asumir la presidencia semestral de la Unión -lo que tendrá lugar el próximo 1 de enero- sin que se haya resuelto el bloqueo judicial y se haya reformado el sistema de elección de los jueces, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa y del Informe sobre el Estado de Derecho. «No parece oportuno que el país que preside la UE y que debe impulsar las reformas para mejorar el Estado de derecho, no sea el primero en dar ejemplo», ha afirmado

Reynders también ha asegurado que «a la Comisión no le preocupa la forma en la que los tribunales españoles deciden sobre los casos que juzgan, pero sí las numerosas vacantes sin cubrir en el Tribunal Supremo» (actualmente 14, que se convertirán en 16 en el mes de octubre). Esta es la inquietud principal para la Comisión, que ve un riesgo para la imagen de España si no se alcanza una urgente solución a un problema provocado por la retirada de la competencia de hacer nombramientos al CGPJ en funciones, que fue promovida por una reforma legislativa del Gobierno de Sánchez en marzo de 2021.

Para el comisario de Justicia de la UE, España «debe aplicar la decisión del Consejo de Europa de que la mayoría de los miembros del órgano de Gobierno de los jueces sean jueces elegidos por jueces», indicando que en todo caso la situación era diferente a la de otros países. «En España hemos venido a mejorar una situación en Polonia y Hungría hay un riesgo sistémico» y el intervencionismo gubernamental en sus sistemas de Justicia ha obligado a imponer sanciones ( una multa de 1 millón de euros diarios a Polonia y la suspensión de la entrega de 7.500 millones de euros de fondos europeos a Hungría).

Dejando lugar a la esperanza, Reynders ha asegurado haber visto un compromiso claro de los partidos para la renovación inmediata del CGPJ y para cambiar el sistema. «Yo no estoy aquí para quitar el trabajo a los políticos españoles, es su tarea organizar la reforma. La Comisión evaluará su trabajo, porque su función en promover el Estado de derecho, y si no sucediera la Comisión tendrá que implementar otras medidas» más allá del diálogo, aunque aseguro que le constaba un compromiso genuino de las fuerzas políticas en emprender las reformas. Por su parte fuentes del ministerio de Justicia, desmintieron al comisario poco después, asegurando que su único compromiso «es con la elección de nuevos vocales, no con la reforma del sistema».

Reynders ha dicho estar totalmente comprometido en hacer entender a los gobiernos que «tienen que comprender que los jueces y fiscales deben tener más independencia, porque la Justicia es la primera garantía del Estado de derecho» y que eso también comprendía dotar al sistema judicial de más medios.

El comisario de Justicia Europeo concluye hoy su visita a España después de una frenética agenda de contactos que, salvo declaraciones de buena voluntad, no ha logrado desbloquear la renovación del CGPJ.