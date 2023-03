Reyes Maroto ficha a un urbanista que pide eliminar la M-30, la gran arteria de Madrid

La ministra de Industria y candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ha incluido en su lista electoral a Antonio Giraldo, un urbanista que actualmente es asesor del grupo parlamentario socialista en el Congreso. Se trata de un geógrafo que en sus redes sociales propone proyectos estrambóticos entre los que destaca eliminar la M-30, principal arteria del tráfico de la capital, y en su lugar plantar árboles.

Nació en 1992 en Valladolid y será el número 9 de la candidatura. Actualmente, el PSOE tiene ocho asientos en el Pleno de Cibeles. No obstante, encuestas como la de OKDIARIO auguran una subida hasta los 12 escaños a costa del retroceso de Más Madrid con Rita Maestre como cabeza de cartel. Por tanto, podría entrar en la Corporación municipal.

Giraldo, en 2020, ni corto ni perezoso, lanzó un hilo en sus redes sociales en el que aseguraba: «¿Y si eliminamos la M-30?». «La semana pasada me preguntaron que si yo tuviera que realizar un macroproyecto urbanístico en Madrid, cuál sería. Mi respuesta fue eliminar la autovía M-30. Mi proyecto se sitúa en la zona de la M-30 que está en superficie. No en la parte que discurre por el oeste, soterrada desde 2007 y conocida como Madrid Río».

Este previsible concejal del PSOE a partir del 28 de mayor pide ahondar en los planes de marginar el coche y que los madrileños sólo puedan moverse libremente a pie o en transporte público. Critica que la M-30 es «la mayor barrera que aún tiene Madrid, es el límite de hasta 9 distritos». «No sólo es una enorme barrera urbana del 200 metros de ancho, también social y económica. A un lado rentas altas, al otro bajas», agrega. Además, apostilla, «es un enorme foco de contaminación atmosférica y una enorme fuente de contaminación acústica».

Aunque el PSOE se opuso furibundamente a soterrar la M-30 en Madrid Río, ahora este candidato de Maroto dice que, si bien conllevaría un gran endeudamiento, podría ser una solución para el resto de la vía. No obstante, indica que precisamente, por lo que supondría económicamente, «no puede ser». Los socialistas llegaron hasta la Unión Europeo para tratar de tumbar el proyecto de Alberto Ruiz-Gallardón.

«Mi proyecto, que he llamado Parque-30, es suprimir esos 13 kilómetros de M-30 y en su lugar construir un enorme eje urbano verde que reconecte los 9 distritos de la ciudad que ahora separa», lanzó Giraldo, lo que le reportó miles de likes y retuits.

Proyecto del candidato del PSOE.

«Estaríamos hablando de un área de intervención de 4,4 kilómetros cuadrados y para que os hagáis una idea, el enorme proyecto Madrid Nuevo Norte son 2,3. Parque-30 sería, por extensión, el mayor proyecto urbanístico de España y uno de los más grandes del mundo», expone. Muestra mapas antiguos que indican que por esa zona antes de la carretera había un arroyo que conectaba con el río Manzanares. «Para construir la autovía, ese arroyo fue canalizado y soterrado. Pues sea acabó, el arroyo del Abroñigal tiene que volver», exclama.

Ajardinar

Plantea «liberar todo el espacio que actualmente ocupan las calzadas para devolver el arroyo a la superficie, implantar un bulevar verde, un eje de transporte público sostenible y nuevas urbanizaciones». «Aunque su tamaño sea desmesurado, su coste proporcional no es tan caro, ya que no requiere de complejas obras de ingeniería porque no hay nada que soterrar. Es demoler, urbanizar y ajardinar», asegura.

Pide un plan de colaboración público-privada. «Un proyecto así no se puede hacer sin la iniciativa privada. Por ello reservo nada menos que un millón de metros cuadrados destinados a viviendas». A eso suma «consciente que estos macroproyectos siempre gusta que tengan un ‘hito’ como lo fue el Museo Guggenheim de Bilbao en la reconversión de la ría» reserva «una gran parcela de 20.000 metros cuadrados para un uso cultural y social justo enfrente de la plaza de Ventas».

En este punto, reconoce que «no olvidemos que nos estamos cargando uno de los principales ejes de tráfico de Madrid. No podemos eliminar el tramo este de la M-30 sin más». «La M-40 pasaría a ser la principal circunvalación de la ciudad una vez que la M-30 dejase de existir. Es sensato, pues el 100% de la M-40 discurre fuera de Madrid. Aunque seguramente habría que ampliar secciones».

Proyecto del candidato del PSOE.

Además, pide «un fuerte plan de reorganización del tráfico» y otro de «transporte público». Subraya, por si no quedaba claro, que «el coche no es la prioridad de esta idea». «Se trata de que el menor número de coches entren dentro de la ciudad. Madrid Central tendría que crecer», detalla.

En ocho años

Pide ejecutar el proyecto por tramos y, aunque reconoce que no hay precedentes de una obra semejante en tamaño, augura que «el plazo no sería excesivamente largo, unos ocho o 10 años, sin contar urbanizaciones». Queda por saber si Maroto recoge esta propuesta estrella de su nuevo urbanista de referencia sobre la M-30 en su programa electoral.