Muchas burlas y críticas continúa provocando la campaña institucional que ha lanzado el Ministerio de Igualdad de Irene Montero con la imagen de varias chicas en una playa y que buscaba fomentar «un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos». El youtuber Antonio Gutiérrez, «el rey de los gordos» como él mismo se autodefine, ha estallado contra la cantinela de la «gordofobia» al pedir «parar con el victimismo».

«Me aburrís con tanta gordofobia. Que si no tenemos cuerpos normativos la gente nos juzga, que si vas a la playa y no te quitas la camiseta, pero ¿tú te crees que en la playa, habiendo pedazo de cuerpos, ¿se va a fijar en tu lorza? Que no. Que tienes el ego muy grande y no te mira nadie, que es tu película vuestra».

«Y qué me dices del cuento de que si me pongo esta ropa me critican…, nadie critica a nadie, en todo caso te pueden decir cuatro pantomimas en redes sociales, sobre todo el tonto de turno. Es como cuando te dicen: estás un poco gordito. No escucho a ningún gordo decir: ¡estoy gordo porque me da la gana!, como yo lo digo, ¡estoy gordo porque quiero! Y, si no quiero estar gordo, tengo mil posibilidades para no serlo».