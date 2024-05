Revés al alcalde del PSOE de Fuenlabrada: vulneró los derechos de Vox al impedir su asistencia al pleno

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Isabel Pérez Moñino, y ha señalado que el alcalde del municipio, el socialista Francisco Javier Ayala, vulneró sus derechos fundamentales al no modificar el calendario de plenos con el objetivo de impedir la asistencia de la edil.

La edil compagina su puesto en la Asamblea de Madrid con sus funciones como portavoz en el Consistorio fuenlabreño, por lo que solicitó fijar las fechas de los plenos con el objetivo de asistir a los mismos teniendo en cuenta sus dos desempeños. El alcalde socialista desestimó esta solicitud y, en primera instancia, el juzgado Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid le dio la razón.

Sin embargo, el TSJM ha fallado a favor de la portavoz de Vox. «Estimamos el recurso de apelación que se dirige por Dña. Isabel Pérez Moñino- Aranda, representada por el procurador D. contra la sentencia no 411/2023, de 11 de diciembre de 2023, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 30 de Madrid, dictada en su Procedimiento Especial para la protección de los Derechos Fundamentales y, en consecuencia, revocamos y dejamos sin efecto dicha sentencia, sin expreso pronunciamiento sobre las costas de la segunda instancia», reza la sentencia.

Esta nueva resolución obliga al alcalde socialista a retractarse de esta decisión y ejecutar una serie de modificaciones. En primer lugar, el TSJM declara que estos actos administrativos llevados a cabo por Ayala no son conformes a derecho, al haber vulnerado el derecho fundamental a la participación -recogido en el artículo 23.1 de la Constitución- de la edil de Vox.

Por otra parte, el tribunal anula las decisiones administrativas. «Ordenamos que se retrotraigan las actuaciones en el procedimiento administrativo al momento anterior al dictado de dichas resoluciones, a fin de que se realice una nueva propuesta al pleno del Excmo. Ayuntamiento de Fuenlabrada para señalar una fecha de celebración de los plenos municipales que permita la posibilidad de compatibilizar la condición de la apelante como concejal del Consistorio y como diputada de la Asamblea de Madrid», apunta.

Vox y el PSOE

Pese a pertenecer a espectros ideológicos opuestos, el PSOE y Vox se posicionan en contra del centro de menas de La Cantuena, una de las polémicas del municipio. Isabel Pérez ha denunciado la falta de recursos tanto en la atención primaria o los problemas de los jóvenes fuenlabreños para poder acceder a una vivienda, criticando duramente que el Gobierno de Ayuso «prefiera gastar el dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos en llenar de inseguridad el municipio».

Por su parte, el alcalde socialista de Fuenlabrada sigue instalado en su negativa a acoger el centro de menores no acompañados (menas) que Isabel Díaz Ayuso ha dispuesto en ese municipio. Francisco Javier Ayala ha amenazado con paralizar las obras que se iniciaron el pasado lunes para el condicionamiento de La Cantueña. «Si tiene que ir la Policía local a notificar mediante decreto a paralizar las obras, irá», ha zanjado el regidor.

Hace justo una semana, el Ejecutivo de Ayuso daba luz verde al inicio de las obras de acondicionamiento del centro de acogida para menas de Fuenlabrada, pese a la rotunda oposición del alcalde socialista. La Comunidad de Madrid basaba esta decisión en «razones de urgencia e interés general, y tras la negativa del Ayuntamiento de Fuenlabrada a autorizar la reforma de este edificio».

Esta aprobación no ha gustado al Consistorio socialista del municipio que amaga con bloquear las obras. El lunes la Policía local de Fuenlabrada confirmó el inicio de estas mejoras de adaptación para acoger a un centenar de menas. Ante ello, Ayala ha anunciado que «actuará inmediatamente». «Si no cumplen con la legalidad, tendrán que parar y justificar una serie de requerimientos. No vamos a consentir que esto siga adelante atropellando los derechos de la ciudadanía de Fuenlabrada», ha sentenciado el regidor.