La respuesta de Borja Sémper sobre si cenaría con Abascal o Sánchez: «Con ninguno de los dos»

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, no cenaría ni con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni con el líder de Vox, Santiago Abascal. «Con ninguno de los dos. Me iría a cenar con mi mujer, qué aburrimiento de cena», es su respuesta. Sémper y Abascal nacieron el mismo año, en 1976, y se afiliaron al PP vasco cuando cumplieron la mayoría de edad. Compartieron partido mientras la banda terrorista ETA asesinaba, incluso ambos llegaron a estar en su diana. Incluso no hace mucho Sémper aseguraba que con Abascal compartía una «relación personal a prueba de bombas».

A pesar de esta amistad, Borja Sémper sostiene que no cenaría con Santiago Abascal, el que fuera hace años su compañero de filas en el PP. Tampoco lo haría con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo reveló este jueves en el programa 59 segundos de TVE. Su presentadora, la periodista Gemma Nierga, le hizo un test al diputado del PP de varias preguntas en las que tenía que escoger dos opciones. «¿Pedro Sánchez o Santiago Abascal?», fue la pregunta que le formularon a Sémper y que más tiempo le llevó aclarar. «¡Puf! ¡Madre mía! Ninguno de los dos, tampoco. No es que no me moje. El otro día me preguntaron ‘¿con quién te irías a cenar, con Pedro Sánchez o con Santiago Abascal?’. Con ninguno de los dos. Me iría a cenar con mi mujer, qué aburrimiento de cena», respondió finalmente el dirigente popular.

A Borja Sémper también le dieron a elegir entre cenar con el ex dirigente del PSOE vasco, Eduardo Madina, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Eduardo es mi amigo e Isabel es mi compañera. Amistad, Eduardo pues», afirmó el portavoz nacional del PP. Con Madina también le une una gran amistad, tal y como han demostrado ambos en público en los últimos años. Incluso en octubre de 2021 publicaron juntos un libro, Todos los futuros perdidos: Conversaciones sobre el final de ETA.

«Relación a prueba de bombas»

Sin embargo, el diputado popular no se decidió entre cenar con Sánchez o con Abascal, a pesar de la relación personal que le une al actual líder de Vox. Borja Sémper volvió a la política nacional en enero de 2023, ya con Alberto Núñez Feijóo al frente de la formación, tras haber sustituido en el cargo a Pablo Casado. El mismo día que volvió a la primera plana nacional, Sémper ofreció una rueda de prensa en la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid.

En esta comparecencia le preguntaron por su relación con Santiago Abascal, a lo que Borja Sémper contestó de la siguiente manera: «Yo con Santi Abascal tengo una relación forjada a lo largo de muchos años. Y forjada en los años más duros que los dos compartimos en el País Vasco. Nos conocemos desde los 17 años y hemos visto de todo. Yo tengo una relación personal con Santi Abascal a prueba de bombas y la voy a seguir manteniendo. Ahora bien, lo que representa no es a lo que yo aspiro para mi país, ni lo que quiero para mi país».

La relación de Sémper con la formación liderada por Abascal ha sido tensa, a pesar de los pactos que han cerrado ambos partidos desde las elecciones municipales de mayo de 2023. El portavoz nacional del PP ha llegado a arremeter duramente contra Vox, asegurando que son la «derechita cobarde» que da «balones de oxígeno» al Gobierno de Pedro Sánchez con sus decisiones.

«Borja, no hace falta ni que respondas»

La respuesta del dirigente del PP en el programa de TVE no ha sentado nada bien en Vox. «Está claro a quién eliges, Borja. No hace falta ni que respondas», ha señalado la formación liderada por Santiago Abascal en un mensaje colgado en las redes sociales.

En este mensaje aparece Borja Sémper sonriendo y compartiendo confidencias con otros dirigentes políticos como el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López. «Amigos para ‘Sémper’», es el otro mensaje que acompaña a este comentario con sorna, parodiando el título de Amigos para siempre, la mítica canción de Los Manolos.