Un diputado del PSOE acusa al PP de tener «envidia de Sánchez por lo bueno que está»

Sonrojante defensa de un diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid para defender la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de Juanjo Marcano Dasilva, que ha acusado al PP de tener «envidia de Sánchez por lo bueno que está». Así lo ha asegurado desde su escaño este jueves durante el Pleno que se ha llevado a cabo este jueves en la Cámara regional.

«Yo, sinceramente, escuchándoles, creo que lo de Sánchez, Sánchez, Sánchez… es envidia pura y dura. Y les entiendo, porque con lo bueno que está el presidente del Gobierno no me extraña que sientan esta envidia tan asquerosa porque jamás van a ocupar el lugar ni la posición que tiene el señor Pedro Sánchez», ha asegurado el diputado socialista dirigiéndose a la bancada del PP en la Asamblea de Madrid. Estas palabras han provocado los aplausos y las risas del resto de parlamentarios del PSOE. El diputado socialista da entender también de esta forma que el PP no volverá a la Presidencia del Gobierno de La Moncloa.

Juanjo Marcano Dasilva ha intervenido de esta forma durante la Proposición No de Ley presentada por Vox con el que los de Santiago Abascal han pedido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid que rechace la propuesta de reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta propuesta ha sido defendida por la portavoz de Vox en la Cámara regional, Rocío Monasterio. Ha enumerado varias medidas, como proceder al cierre de los centros de acogida de menas que «crean inseguridad en nuestras calles», así como poner «todos los medios necesarios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales» en la Comunidad de Madrid.

Vox ha instado al Gobierno madrileño a frenar la inmigración ilegal en la región con propuestas como la tramitación «de forma preferente y urgente» para la «inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida».

Otras propuestas presentadas por Rocío Monasterio en política migratoria han sido las siguientes:

Acabar con las políticas de efecto llamada.

Que todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública.

Suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales.

Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios.

Promover que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación a sus obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse, y cuestione conexas.

Contra la «censura» de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la «censura» a periodistas que va a aplicar el Gobierno de Pedro Sánchez a través del llamado Plan de Regeneración Democrática. Así lo ha asegurado este jueves durante la sesión de control al Ejecutivo de Ayuso en la Asamblea de Madrid.

«No se sabe ni siquiera lo que cobran los altos cargos del CIS, pero van a meter la mano a las empresas audiovisuales y a sus directivos y periodistas para amedrentarlos, van a perseguir a jueces y a medios de comunicación, que es lo que idearon durante los cinco días del amor en La Moncloa», ha afirmado la presidenta madrileña.

Además, ante la propuesta del portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, de que se debata en la Asamblea la financiación autonómica, Isabel Díaz Ayuso le ha espetado que ella lo que va a proponer es «un Pleno de censura» para hablar de todo lo que está ocurriendo en España y de cómo «están yendo contra la prensa». En este punto, ha criticado que tenga que ser el Gobierno de la nación quien decida «qué son noticias tendenciosas, quién es bueno o mal periodista».

En la misma línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un «caudillo enamorado» que ha preparado un Plan de Degeneración Democrática para ir contra todos, donde dejarán de ser delictivas las injurias al Rey pero seguramente no podrá ser condenado quien se meta con Begoña Gómez. «No será la jefa del Estado pero es la reina de su corazón y no sería un plan de Sánchez sino tuviera ese puntito de narcisismo», ha lanzado.