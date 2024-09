Las mafias usan el ‘plan Sánchez’ para vender más pateras: «Si llegas antes de 2025, te dan trabajo»

Con el gancho de ese plan de empleo para 250.000 africanos que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las mafias están haciendo negocio con aquellos indecisos que aún dudan si reservar una plaza en una patera para dar el salto a Canarias. Según mensajes publicados en redes sociales por parte de los patrones de los cayucos, cuya distribución investiga ya la Policía Nacional, las mafias están difundiendo el bulo de que quienes alcancen las costas canarias antes del 31 de diciembre obtendrán uno de esos 250.000 puestos de empleo. La propia Policía ya avisó de que el plan provoca serias dudas en el control de la inmigración ilegal.

Primeras muestras del efecto llamada del plan de migración circular que Moncloa llevó a la gira africana de Pedro Sánchez del pasado mes de agosto. Según ha sabido OKDIARIO, funcionarios policiales dedicados a la investigación de las redes de tráfico de personas han estado monitorizando las redes de algunos de los capos de las pateras en Senegal y Mauritania y han detectado que el anuncio del plan de Sánchez se ha convertido en un gancho para dinamizar la venta de plazas en sus embarcaciones de cara a este otoño.

El mensaje que se ha estado difundiendo, con capturas de pantalla de una noticia en árabe publicada en prensa local, indica que el Gobierno español ha anunciado que todo aquel que consiga alcanzar las costas de Canarias o de la Península antes de que finalice el año podrá regularizar su situación gracias a ese paquete de 250.000 empleos anunciado por Sánchez. Un bulo en toda regla, ya que ese no es el contenido del denominado Plan África.

Uno de esos mensajes, que ha podido ver OKDIARIO, se ha difundido en la red social Facebook por parte de un usuario que se identifica como mauritano y que anima a sus compatriotas a animarse a dar el salto a Canarias.

Aviso de la Policía

El Gobierno de Pedro Sánchez asegura que España necesita 250.000 inmigrantes anuales para mantener la actividad económica de ciertos sectores. Y para cubrirlos, el Ejecutivo anunció desde Mauritania un plan de «inmigración circular» que supone importar de forma temporal a cientos de miles de trabajadores durante un periodo de tiempo, con el compromiso de que retornen a sus países cuando finalice su contrato. Una propuesta que ha inquietado profundamente entre las fuerzas policiales dedicadas a labores de Extranjería, que asumen que será imposible garantizar que todos esos inmigrantes procedentes de África vuelvan a sus países. Además, sospechan que se va a disparar la picaresca.

«Tenemos más de 150.000 refugiados y la Policía no tiene capacidad para tener en el radar a todos. El escenario que se plantea, con hasta 250.000 personas por el territorio, es imposible de monitorizar. Ni la cuarta parte. No se puede garantizar que vengan y luego decidan no volver a sus países». Así lo explica a OKDIARIO un funcionario policial al frente de una de las brigadas provinciales de Extranjería con mayor actividad de España.

Los temores de la Policía Nacional ante el plan parten, principalmente, del convencimiento de que no existen medios materiales ni humanos capaces de realizar un seguimiento efectivo de esos trabajadores. Según entienden, no hay garantías de que quienes vengan cumplan ese compromiso, y ni siquiera de que una vez dentro del país se salgan del programa de empleo. E incluso del país, rumbo a otras zonas de Europa y ya bajo el estatus de inmigrante irregular.

De hecho, explican, una vez se concreten los planes para inmigrantes circulares del Gobierno de Sánchez, está previsto que los mandos de esta sección mantengan una reunión en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para analizar las complicaciones que puede suponer para los flujos de inmigración que llegan a España.

Récord total de inmigración ilegal

Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez va de récord en récord en materia de inmigración ilegal. España ha registrado este verano las mayores cifras de llegadas de pateras e inmigración ilegal conocidas hasta ahora. Especialmente en las costas de Canarias. En total, desde que el Ministerio del Interior dio por iniciada la temporada de verano el pasado mes de junio hasta el día 31 de agosto, España ha recibido a un total de 12.627 inmigrantes ilegales llegados por mar. En 2023, con cifras no vistas hasta entonces, alcanzaron los 8.833. El número de pateras también se ha disparado y supera por primera vez el millar a estas alturas del año.

No hay antecedentes previos de una llegada tan masiva a España como la de este 2024, y eso a pesar de las advertencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre lo que se avecina para este otoño. Sin necesidad de finalizar el ejercicio, las cifras de este año ya son similares en suma a las que se registraban el año pasado a mediados de octubre, en plena explosión del fenómeno de las pateras y en medio de una crisis sin precedentes en Canarias. Las previsiones para los próximos meses son muy negativas entre los expertos.

Los datos, que ya están consolidados a fecha del 31 de agosto y que el Ministerio del Interior ha reflejado en su balance oficial quincenal de inmigración irregular, muestran que España ha recibido hasta ahora este año un total de 35.456 inmigrantes ilegales. Un 62,8 % más que el año anterior, cuando ya se daban cifras alarmantes.

En total, a estas alturas de año han llegado 13.676 inmigrantes ilegales más a España respecto al año anterior. Y ese aumento supone prácticamente la cantidad de llegadas que se han producido, por mar, durante este verano: 12.627 sólo entre el 1 de junio y el 31 de agosto. No hay precedentes para esa cifra en los registros históricos de Interior.

En lo que respecta a Canarias, los tres meses estivales han supuesto la llegada de 8.347 inmigrantes, de nuevo una cifra récord. Como también lo es la de pateras: a estas alturas de año, nunca se había roto la barrera del millar de embarcaciones llegadas a las costas españolas. A 31 de agosto, la cifra es de 1.016.

Aviso de lo que viene

Además, en un informe reciente del Frontex también se advierte a Sánchez de que las mafias que se dedican a este negocio de la inmigración están disminuyendo sus tarifas, cobrando precios mucho más bajos en comparación con otras rutas para dar el salto a Europa. Ya es la ruta más barata para entrar en la UE. Un efecto llamada que hace prever que la inmigración ilegal rumbo a Canarias va a aumentar considerablemente en los próximos meses, superando las cifras de récord de 2023 y convirtiéndose en un problema grave para Sánchez.

Así lo advierte la agencia de seguridad de fronteras de la UE en su informe de Análisis de riesgos anual 2024-25. Los «crecientes movimientos» de inmigrantes africanos rumbo a Europa, «especialmente desde el Sahel», podrían aumentar «aún más las cifras de la ruta del África Occidental», señala Frontex.