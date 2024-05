Rocío Monasterio atribuye a Ayuso el uso de un Maserati que en realidad es el Batmóvil del Parque Warner

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha atribuido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la propiedad de un Maserati que en realidad es el Batmóvil que está expuesto en el Parque Warner. «Desde que se ha subido al Maserati no da una a derechas», aseguró Monasterio en la última sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid. «Señora Monasterio, el día que me vea subida a un coche así, le invito a algo, aunque no me apetezca mucho», respondió la presidenta regional.

Monasterio se hizo eco después de un mensaje en las redes sociales en el que aparecía Ayuso en el asiento de piloto de un coche de alta gama. En realidad, se trataba del Batmóvil que tiene expuesto el Parque Warner de Madrid para que la gente se pueda hacer fotos dentro del famoso vehículo de Batman, el superhéroe de DC Comics. La foto estaba recortada para evitar que saliera el logo del superhéroe en el asiento del copiloto. La portavoz de Vox en la Cámara regional obvió este detalle para intentar tener razón al asegurar que la presidenta madrileña tiene un Maserati en propiedad.

«Me debe una, me dice cuándo», escribió luego Rocío Monasterio en las redes sociales, haciendo mención a Isabel Díaz Ayuso y añadiendo unos emojis de risa.

Isabel Díaz Ayuso acudió el 6 de julio de 2022 al Parque Warner de Madrid para conmemorar el 20º aniversario de este emblemático parque de atracciones. Fue ese mismo día cuando se tomó varios fotos sentada en el asiento de piloto del Batmóvil. La agencia de prensa gráfica Gtres tomó varias fotografías para inmortalizar este momento. La propia Ayuso colgó una de estas instantáneas a sus redes sociales aquel día.

Los detractores de la presidenta madrileña lo que hicieron fue recortar la fotografía para que no saliera el logo de Batman ubicado en el asiento del copiloto, algo que sí que salía en la instantánea original. Rocío Monasterio se hizo eco de esta fotografía editada para intentar demostrar que Isabel Díaz Ayuso sí que usa un Maserati.

«A la caña te invito yo»

El novio de Ayuso, Alberto González Amador, sí que cuenta con varios coches de alta gama en propiedad, entre ellos un modelo Ghibli de Maserati. Así lo revelaron varios medios cuando la Fiscalía presentó una denuncia contra la pareja de Ayuso por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y de falsedad en documento mercantil. González Amador se encuentra inmerso en este juicio que comenzó esta semana, después de ratificarse en su querella contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionario tras la publicación de una nota de prensa sobre el caso de su supuesto fraude fiscal.

Isabel Díaz Ayuso no cuenta con un Maserati en propiedad, como aseguró Rocío Monasterio en la última sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid. El secretario general del PP en la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, ha calificado de «ridículo» el intento de manipulación de la dirigente de Vox. «Estimada Rocío Monasterio, no se puede hacer el ridículo tanto y tantas veces sólo para atacar a Ayuso. Esperaba que alguien metiera la pata con esa foto. Pero no tú. Te dejo las fotos completas. Y a la caña te invito yo», ha afirmado Serrano en un mensaje colgado este viernes en las redes sociales para responder a Monasterio.

Monasterio, sancionada

Rocío Monasterio fue sancionada el pasado mes de abril con 15 días sin sueldo de diputada en la Asamblea de Madrid por haber votado dos veces en el Pleno que tuvo lugar el 1 de febrero.

La investigación se abrió después de que se registrase un voto desde el escaño de otro diputado de Vox, José Luis Ruiz Bartolomé, que había dimitido días antes y que, por tanto, había dejado su asiento vacío en la Asamblea. Monasterio votó desde el escaño que había dejado vacante su compañero y desde el suyo propio.

El órgano rector de la Asamblea de Madrid le impuso a la dirigente de Vox esta sanción, con el voto en contra de la formación de Rocío Monasterio y de Más Madrid. La sanción fue propuesta por Mercedes Zarzalejos, diputada del PP e instructora del proceso, y fue la pena más baja que podía aplicarse para una infracción de este tipo.