Alejandro Fernández: «Ni Puigdemont ni nadie de Junts me llama porque a mí no pueden tomarme el pelo»

«Ni Puigdemont ni nadie de Junts me ha llamado porque saben que a mí no van a poder tomarme el pelo». El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha descartado de esta forma cualquier contacto suyo con Junts, el partido del expresidente fugado de Cataluña. Tal y como adelantó OKDIARIO en septiembre pasado, miembros de la dirección nacional del PP en Génova se entrevistaron con representantes de Junts para sondear un posible apoyo a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Alejandro Fernández fue claro en aquel momento y sigue manteniéndolo: “Con los separatistas no hay nada que hablar”.

Alejandro Fernández ha sido el gran triunfador de las elecciones catalanas del 12M. El PP ha sido el partido que más ha subido en votos (más de 233.000) y en porcentaje (más del 7%) respecto a las elecciones de 2021. El resultado obtenido le da fuerza para aspirar a la reelección como líder regional del partido. Está por ver si, después del resultado del 12M, Génova promueve, como quería antes del 12M, una candidatura alternativa. Sonaron, en su momento, los nombres de Dolors Monserrat o Manu Reyes, alcalde de Castelldefels.

En esta entrevista postelectoral a OKDIARIO, Alejandro Fernández evita hablar del tema, como hizo Borja Sémper el lunes en la sede nacional. Alejandro Fernández señala que ahora hay otras prioridades: la gobernabilidad de Cataluña, el 9J y la posible repetición de elecciones autonómicas. Hay acuerdo con Génova para no remover, por ahora, este asunto sensible del congreso regional. «No es urgente», dijo Borja Sémper el lunes.

Feijóo y la dirección nacional dudaron de Alejandro Fernández como candidato al 12M. La intervención de Isabel Díaz Ayuso fue determinante para que lo fuera. Génova colocó, entonces, a Dolors Monserrat como jefa de campaña. La maquinaria electoral ha funcionado, aunque la química entre ambos equipos fuera la justa. En los mítines y actos conjuntos con Feijóo ha sido muy llamativo entre bambalinas.

Alejandro Fernández es el actual presidente del PP catalán. Fue elegido en sustitución de Xavier García Albiol en el último congreso regional, que fue extraordinario, en noviembre de 2018, al dimitir Albiol. Hace, pues, cinco años y medio. Alejandro Fernández había sido determinante, cuatro meses antes, para la elección de Pablo Casado. Su respaldo entre las bases del PP catalán, especialmente en Tarragona, permitieron que 85 de los 107 compromisarios catalanes apoyaran a Casado. Sólo 15 apoyaron a Dolors Montserrat y la candidatura de Cospedal.

Con la llegada de Feijóo y su equipo, tras una etapa de relativa paz, las diferencias entre Alejandro Fernández y Génova han sido evidentes a raíz de los contactos de la dirección nacional con Junts el verano pasado. Las posibilidades de una moción de censura de Feijóo contra Pedro Sánchez sólo pasan por un hipotético apoyo de Junts, dado que el resultado de las elecciones vascas ha reforzado la alianza de los socialistas con el PNV.

Alejandro Fernández cuenta en esta entrevista a OKDIARIO que habló con Salvador Illa la noche de las elecciones, conversación de cortesía, y con Pere Aragonés, cuando anunció que dimitía, en términos personales y no políticos. Pero con Junts, nada de nada.

PREGUNTA.- Una curiosidad. ¿Puigdemont le ha mandado algún mensaje o le ha llamado?

RESPUESTA.- No, nada.

P.- ¿Y Junqueras o Aragonés?

R.- Tampoco. Tuve una conversación con Pere Aragonés a raíz del anuncio de que dejaba la política. Estuvimos hablando. Pero es un contenido más personal y, por lo tanto, me permitirá que no lo haga público. Y la última vez que me comuniqué con Carles Puigdemont fue en redes a raíz del fallecimiento de su madre. Pero después de las elecciones no hemos tenido ningún tipo de contacto.

P.- ¿Ni con nadie de Junts; con Turull o Rull?

R.- No, no. Saben que a mí no me van a poder tomar el pelo.

P.- ¿Cuál es el mandato de los votantes del PP tras el 12M a sus dirigentes en Cataluña y a los dirigentes de Génova?

R.- Yo creo que, sobre todo, ser leales a lo que hemos prometido en campaña. Yo no hago interpretaciones torticeras en claves internas. A mí esas cosas nunca me han interesado. No estoy en política para eso. Si uno analiza mis intervenciones desde que me dedico a la política, hablo cuando toca hablar de gestión, de los temas relevantes. He hablado mucho de okupación ilegal, de seguridad ciudadana, de calidad educativa y de gestión del agua. E intento apelar a lo que para mí es esencial, que son los grandes valores liberales y constitucionales: la libertad, la cultura del esfuerzo, la igualdad indiscutible entre todos los españoles. Estas cosas me interesan mucho. Los dimes y diretes internos no me interesan en absoluto.

P.- ¿Quiere usted liderar el Partido Popular de Cataluña?

R.- Yo es que ya soy el presidente del Partido Popular de Cataluña. A veces, cuando me hacen esta pregunta, parece como si fuera un aspirante novato. Yo soy el presidente del Partido Popular de Cataluña y el candidato. Hemos obtenido un magnífico resultado y, por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer primero es solucionar cómo queda la gobernabilidad en Cataluña. En segundo lugar, afrontar unas elecciones europeas que son decisivas no solo en clave europea, sino para España y para esta parte de España llamada Cataluña. Y, luego, no se puede descartar del todo una repetición electoral en Cataluña. Con lo cual, fíjese si quedan cosas hasta que se convoque un congreso del partido en Cataluña. Por lo tanto, no me voy a pronunciar porque no es un tema que me interese demasiado ahora mismo.

P.- Pero ¿le gustaría que la misma persona estuviera en la dirección del grupo parlamentario y del partido?

R.- Le repito. Es que ya soy el presidente del PP catalán. Por lo tanto, no puedo decir si me gustaría algo que ya soy.

P.- ¿Y le gustaría presentarse en el próximo Congreso?

R.- (No hay forma de sacarle de ahí) Le repito. Ya soy el presidente. Por lo tanto, estoy encantado de serlo. No voy a hablar del congreso, aunque entiendo perfectamente su pregunta.