Nuevo intento del bloque de cinco consejeros de RTVE contrarios a que Concepción Cascajosa continúe en la presidencia de la cadena pública. Después de que el pasado martes Cascajosa lograra suspender la votación que la iba a cesar recurriendo a una triquiñuela legal -pidió que el voto fuera secreto y al no estar todos los consejeros de forma presencial no se podía cumplir-, el miércoles por la tarde Jenaro Castro (PP), Carmen Sastre (PP), Consuelo Aparicio (PP), Elena Sánchez (PSOE) y José Manuel Martín Medem (Sumar) comunicaron por correo electrónico al resto del consejo su petición de volver a reunirse el lunes, 30 de septiembre.

Según el reglamento del consejo, una mayoría de consejeros -son 9 en total- puede forzar una reunión extraordinaria. Y eso es lo que han hecho, sin esperar ni siquiera 24 horas desde el consejo del martes que salvó Cascajosa. En cualquier caso, es posible que se pueda retrasar a otro día de la semana próxima si Cascajosa les puede convencer para cuadrar las agendas y que los nueve consejeros acudan a la reunión de manera presencial. En eso estaban los consejeros en la tarde este jueves.

«Parece que tienen prisa los consejeros del PP y Elena Sánchez, pero las fechas de los consejos siempre se han acordado con tranquilidad y en función de las agendas privadas de los consejeros. Pero no han esperado ni 24 horas para reclamar ya otro consejo el lunes», señalan fuentes al tanto de la situación.

Y es que el malestar entre una mayoría del consejo por cómo Cascajosa suspendió el consejo del pasado martes y salvó su destitución es muy grande. Una pirueta legal que en realidad sólo le ha dado unos días de margen. A ella, y a Moncloa, que tiene que tomar una decisión para no perder el control de la cadena pública.

De nada sirvió que Cascajosa pidiera un margen de tres meses y prorrogar hasta diciembre su presidencia interina provisional para dar tiempo a PP y PSOE de negociar un nuevo consejo y una nueva presidencia. «Cascajosa propuso en el consejo que se ampliara a diciembre, tres meses, su presidencia porque RTVE entraba dentro de las instituciones que estaban negociando PSOE y PP, como la Comisión Nacional de la Energía y otras. Pero los consejeros del PP y Medem enseguida se negaron y dijeron que no», aseguran fuentes internas de la cadena.

El bloque opositor a Cascajosa apuesta por una presidencia rotatoria, la opción más posible en estos momentos si Moncloa no da un puñetazo en la mesa y recurre de nuevo a la figura del administrador único, como Rosa María Mateo. «En el consejo de marzo que se votó a Cascajosa, Medem condicionó su apoyo a que cesara al secretario general, Alfonso Morales. Pero en el consejo del martes no puso ninguna condición, la negativa fue clara y no puso ninguna alternativa. Ni el cese de José Luis Muñiz ni nada. Así que está claro que hay cinco votos en contra de Cascajosa», explican fuentes internas.

Por lo tanto, salvo nueva pirueta legal, una presidencia rotatoria por edad es lo más probable. Eso pondría a Ramón Colom como próximo presidente de RTVE. Pero su situación económica y de salud dificultan que Colom sea presidente. En caso de su renuncia, o que se fuerce su renuncia, el siguiente en la ronda sería Medem, fiel escudero de Elena Sánchez. De alguna manera, Sánchez volvería a la presidencia después de que Moncloa forzara su cese en el consejo del 26 de marzo pasado.

Después de Medem el siguiente sería Juanjo Baños (PNV), que según algunas fuentes renunciaría a ser presidente. Tras Baños, le toca el turno a Consuelo Aparicio y Carmen Sastre, las dos consejeras a propuesta del PP. Tic, tac, tic, tac… O Moncloa impone un administrador único -figura controvertida porque tiene que convalidarse en el Congreso y porque el Constitucional ya declaró inconstitucional el nombramiento de Mateo- o perderá el control de RTVE.