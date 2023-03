El ex dirigente socialista Eduardo Madina considera que el caso Mediador es «detectable» en la dirección del PSOE porque «hay que ser un poco corto para no verlo». «¿Esto es detectable? Yo creo que sí. Sobre todo si pasa por delante de ti la quinta temporada de Torrente», defiende el que fuese secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados entre 2009 y 2014, en alusión a las fiestas con prostitutas y cocaína en las que participó el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni.

El que fuera parlamentario en la Cámara Baja durante 13 años defiende que existen «profesionales», «gente de primera que no detectas nada y que de repente tenía detrás toneladas de corrupción», pero que no es el caso del Tito Berni. «Intuyo que gente inteligente que no detectó cosas en otros años en casos de corrupción que hemos visto es por algo, es porque era gente muy profesional. Pero en este caso es evidente que este señor era, pues lo que es», ha recalcado.

«Dicho esto, luego hay profesionales, ha habido gente de primera que no detectas nada y que de repente tenía detrás toneladas de corrupción. Algún caso ha habido, como siempre. ¿Todos los políticos? Pues no, muy pocos en el conjunto de los cargos públicos que ha habido en la democracia española», ha indicado Eduardo Madina. «Yo cuando fui diputado durante 13 años tenía tendencia de cenar en mi casa. El trabajo que tenía, sobre todo en la dirección del grupo, no era compatible con una vida social nocturna. De día comía con mis amigos, con Meritxell Batet, con Juan Boscoso… mis colegas de ahí», ha apostillado.

Diputados socialistas

Este jueves, OKDIARIO el nombre de 8 diputados del PSOE que Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como El mediador y el hombre que da nombre a la trama de corrupción socialista, sitúa en comilonas o con prostitutas junto a Tito Berni.

En una entrevista con Eduardo Inda, Navarro Tacoronte examinó durante varios minutos las fichas de los diferentes diputados en una entrevista concedida a este periódico en la isla de Tenerife para confirmar que los leoneses Javier Alfonso Cendón y Andrea Fernández; la orensana Uxía Tizón; el pontevedrés Guillermo Antonio Meijón; la lucense Ana Prieto; la sevillana Beatriz Micaela Carrillo; el abulense Manuel Arribas y el almeriense Indalecio Gutiérrez Salinas, estuvieron presentes en dicho evento. Éste último, además, acabó alguna jornada junto a Tito Berni, con prostitutas y drogándose con cocaína. Así lo asegura El mediador.

De todos los mencionados, Navarro Tacoronte tiene la plena certeza. De otros, que no ha querido señalar, la duda razonable.