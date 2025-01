Reputados abogados debaten sobre los medios: «No hay que ser fariseos, utilizamos a los periodistas»

Las I Jornadas Jurídicas que OKDIARIO está celebrando en el Hotel Don Pepe Gran Meliá 5* de Marbella (Málaga) han cerrado su primer día con una mesa redonda en la que se ha hablado sobre la relación entre la abogacía y los medios de comunicación. En ella, cinco reputados abogados han debatido intensamente sobre si los medios respetan la presunción de inocencia y sobre las críticas mediáticas a jueces como a Adolfo Carretero (Caso Errejón) por sus preguntas a la denunciante. Además, ha habido una tensa discusión entre los abogados de La Manada y de Rodolfo Sancho.

Moderada por Irene Tabera, periodista de Investigación y Tribunales en OKDIARIO, la mesa ha contado con la participación de Víctor Soriano, abogado director de Soriano i Piqueras; Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista y fundador de Ospina Abogados (despacho especialista en penal y penitenciario); Mónica Gil, abogada penalista y youtuber y Agustín Martínez, abogado penalista que saltó a la fama por defender a miembros de La Manada; y Marcos García-Montes, abogado de Rodolfo Sancho o del Caso Filesa.

Relación de los medios y la abogacía

Agustín Martínez ha admitido que su experiencia con la prensa ha sido siempre «maravillosa», pero ha criticado que, en su opinión, en determinados casos mediáticos los grandes medios «se reúnen para dictar sentencia». «En este país lo que ha muerto no es la separación de poderes, es la presunción de inocencia», ha subrayado el letrado, que considera que los abogados siempre están «sometidos» en este tipo de juicios porque «ya hay una sentencia mediática».

Agustín Martínez: «Ha muerto la presunción de inocencia»

«Es necesaria la colaboración, pero no la filtración de la información», ha continuado argumentando el abogado de varios miembros de La Manada, que ha «exigido» a la prensa «que respete la presunción de inocencia, ya que en los medios brilla por su ausencia».

Al respecto, Marcos García-Montes se ha quejado de que «muchas veces» echan la culpa a los abogados de haber filtrado una información «cuando han sido los jueces o los fiscales quienes lo han hecho». «La presunción de inocencia siempre se ha respetado. Estoy harto de intentar transmitir a la sociedad española que el abogado ni es villano por defender a un violador ni es héroe por defender a otro», ha continuado indicando García-Montes, abogado de Daniel Sancho.

García-Montes: «El abogado no es villano por defender a un violador»

Víctor Soriano, por su parte, ha opinado que «la relación con la prensa es un suplicio» porque la función de los letrados es la de «restringir la información» y la de los periodistas «es dársela a la opinión pública», lo que provoca que abogados y periodistas entren en «un conflicto difícil de gestionar».

«Yo tengo una máxima, que es la de nos ser nunca el portavoz de mi cliente. En el momento en el que te conviertes en portavoz de tu cliente dejas de ser abogado. La virtud del abogado es ser ajeno al asunto y cuando das la cara te estás vinculando con un procedimiento en el que estás defendiendo lo contrario a lo que crees», ha opinado Soriano, que también ha enfatizado que, en su opinión, «la acusación popular es muy relevante» porque «la ciudadanía tiene que tener derecho a conocer si las autoridades públicas son honradas».

Soriano: «La virtud del abogado es ser ajeno al asunto»

Agustín Martínez, para zanjar el asunto, se ha mostrado «agradecido» con la prensa porque le ha «cambiado la vida» pero ha negado que sean siempre los periodistas los buenos profesionales: «No hay que ser fariseos, los abogados utilizamos a los periodistas».

«Los periodistas no es que estén bien informados, es que los abogados utilizamos la información y la trasladamos en función de nuestros propios intereses para que la prensa vaya por un determinado lado», ha subrayado Martínez, que ha asegurado que él sólo filtrará la información que le «interese».

El Caso Errejón

Los letrados también han debatido sobre las críticas que hacen los medios de comunicación y los políticos a los jueces. Como ejemplo, ha salido el interrogatorio del magistrado Adolfo Carretero a Elisa Mouliaá en el Caso Errejón. Al respecto, Juan Gonzalo Ospina ha mostrado su rechazo ante las críticas que estos días se están vertiendo sobre el juez. «Es una vergüenza que los juristas tenemos que denunciar. ¿No nos gusta cómo habla un juez en un juicio? ¿Hablamos de violencia cuando hay acusados que tardan diez años en ser juzgados? ¿Les molesta cómo interroga el señor Carretero? Pues cambien la Ley», ha condenado Ospina.

Ospina: «¿Les molesta cómo interroga el señor Carretero? Cambien la Ley»

En la misma línea, Agustín Martínez ha tildado de «curioso que alguien se pueda escandalizar con las preguntas del señor Carretero porque puedan ser preguntas un poco toscas». «Es que es un juicio», ha recordado, antes de denunciar que «si no se puede poner en duda la palabra de una denunciante» no se puede entender el rol de un juez. «El magistrado está haciendo una instrucción, y no es que ponga en duda la palabra de la denunciante, es que tiene que hacer las preguntas necesarias para entender por qué está denunciando», ha explicado.

Mónica Gil: «Carretero ha sido más benévolo de lo que suele ser»

Mónica Gil, en este sentido, ha lamentado que en el sector ve cosas que «son tradición y que no deberían de ser así», como que un juez le responda a un cliente: «¡Ah! Entonces, ¿es que la Policía miente?». «Eso lo sabemos todos, es así. Y Carretero es uno de ellos», ha afirmado la abogada, que considera que en el interrogatorio a Mouliaá ha sido «más benévolo de lo que suele ser». «Lo siento pero me voy a mojar. Los que conocen a Carretero lo saben, el primer día que vas a ese juzgado no se te olvida jamás. Sobre todo si eres defensa», ha continuado la también youtuber. «A la gente le llama la atención la actitud de Carretero cuando ha sido así toda la vida y nunca se le ha abierto expediente que yo sepa», ha concluido.