Los abogados de ‘La Manada’ y de Daniel Sancho se enzarzan en las jornadas de OKDIARIO

Se ha vivido una acalorada discusión entre Agustín Martínez, abogado penalista que saltó a la fama por defender a miembros de La Manada, y Marcos García-Montes, abogado de Daniel Sancho. Durante el transcurso de una mesa redonda en las I Jornadas Jurídicas que OKDIARIO está celebrando en el Hotel Don Pepe Gran Meliá 5* de Marbella (Málaga), sendos letrados han elevado el tono cuando debatían sobre la participación de los juristas en los medios de comunicación.

El intenso debate ha comenzado cuando Agustín Martínez acusaba a determinados periodistas y medios de comunicación de dictar sentencia antes incluso de la celebración de los juicios en los casos mediáticos, momento en el que García-Montes le ha espetado que no podía «quejarse» de los medios cuando él va a los medios.

«El problema es cuando un asunto pasa de estar en Tribunales a la sección del corazón. Ahí está la perversión. Yo me niego a ir a la prensa del corazón para hablar de asuntos serios. Hay que ir a la página de Tribunales y de Sucesos», continuaba García-Montes, a lo que Martínez respondía: «¿Sabes qué pasa, Marcos? Que, efectivamente, yo he ido a esos medios de comunicación a defenderme de gente como tú, que hablaba de mi caso sin conocerlo».

«He ido a esos medios de comunicación a defenderme de gente como tú que hablaba de mi caso sin conocerlo»

«¡Pero yo no he hablado de un tema tuyo!», ha espetado García-Montes, a lo que Agustín Martínez ha contestado preguntándole «¿cómo que no? ¿Cuántos vídeos quieres?», lo que ha despertado las risas de gran parte de los asistentes.

«Aunque parezca que nos estamos tirando cuchillos, nada más lejos de la realidad», ha afirmado posteriormente Martínez, que ha querido rebajar el tono… sin éxito. «Tú, que eres tertuliano habitual en los medios de comunicación…», ha comenzado a exponer el abogado de ‘La Manada’, cuando ha sido nuevamente interrumpido por García-Montes: «¡Hace seis meses que no salgo!». «Vale, pero tienes 78 años y hace como 30 que llevas saliendo. Los últimos seis meses los dejamos aparte», ha respondido Martínez, que le ha pedido que dejase de defenderse porque él no le estaba atacando.

«Tú vas a tertulias y hablas sobre temas jurídicos y das tu opinión jurídica. ¿Qué ocurre? Que una de las cosas que más me molestaba, no de tí, sino de todo el mundo que hablaba, es que están contando cosas que no saben y afirmando cosas que no son ciertas», ha subrayado Agustín Martínez. «Cuando yo hablo de esos casos, sólo hablo del tipo penal del caso concreto», ha contestado García-Montes, a lo que Martínez le espetaba: «Si tú te pones a hablar de alevosía a las 12 de la mañana en Ana Rosa Quintana no te escucha absolutamente nadie».

«Además, hay que hablar de los casos y hay que ganarlos luego», le ha señalado posteriormente Marcos García-Montes a Agustín Martínez, que se ha sorprendido por ese «ataque personal» y no se ha quedado callado: «No me vayas a contar que si perdí el pleito. Tú has hablado de todos los que has ganado, pero probablemente te llevarías muchísimo más tiempo hablando de los que has perdido».

Moderada por Irene Tabera, periodista de Investigación y Tribunales en OKDIARIO, la mesa también contaba con la participación de Víctor Soriano, abogado director de Soriano i Piqueras; Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista y fundador de Ospina Abogados (despacho especialista en penal y penitenciario) y Mónica Gil, abogada penalista y youtuber.