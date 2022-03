Podemos tiene un nuevo hombre en su sala de operaciones. En el cuartel general del partido que fundó Pablo Iglesias el nuevo jefe de temas legales es César López. Como ha desvelado OKDIARIO, se trata de un amigo íntimo del ex vicepresidente segundo del Gobierno que maneja todos los trapos sucios de la formación morada. Juntos acudieron a las violentas protestas antiglobalización en Génova a principios de siglo en las que falleció un hombre.

Según cuentan fuentes del partido a este periódico, con este nombramiento Iglesias e Irene Montero se aseguran el control sobre todas las causas judiciales que penden sobre la organización. Además, es el hombre de la confianza del ex líder de Podemos para acometer los trabajos delicados, es decir, las operaciones para descabalgar a líderes regionales molestos. Así sucedió en las últimas primarias autonómicas, celebradas en Asturias, donde aún aguantaba un secretario regional crítico con el pablismo, Daniel Ripa. César López, a través de la unidad de Cumplimiento Normativo, maniobró para que la entonces dirección de Podemos Asturias no pudiera hacer donaciones a cuenta de los límites salariales. En el resto de España no se hace público el destino de esas cuantías, pero allá donde sí se hacía se frenó con malas artes ante acusaciones de crear «redes clientelares».

César López sustituye a Mónica Carmona al frente del departamento de compliance, es decir, los abogados que velan por el cumplimiento de las leyes en una empresa o, en este caso, en un partido. Ante las múltiples denuncias y juicios abiertos que tiene abiertos Podemos, el partido necesita un bufete de abogados amplio para tratar de evitar condenas judiciales. A día de hoy la formación sigue imputado en el caso Neurona que destapó en primicia OKDIARIO en abril de 2019. También siguen coleando casos como los de Dina-Iglesias, Niñera o, entre otros, el caso Calvente.

No obstante, sobre el nombramiento de César López en este puesto se cierne la sombra de la presunta irregularidad. Este activista actualmente cobra como asesor del grupo parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados. En lugar de estar a sueldo del partido, firma su nómina Meritxell Batet como presidenta de la Cámara Baja. Fuentes consultadas por este periódico indican que podría ser ilegal que una persona que recibe un salario público para realizar tareas en las Cortes, en realidad, trabaja en las dinámicas internas de un partido político.

César López es viejo amigo de Iglesias. Juntos compartieron batallas. Por ejemplo, en 2001 en Génova (Italia) participaron como agitadores callejeros en una de las primeras incursiones políticas del hoy profesor universitario y tertuliano. El periódico italiano La Stampa rescató una foto de un jovencísimo Iglesias, de 22 años, en julio de 2001, junto a su leal escudero en esa cumbre del G8. Ambos ataviados con cascos, guantes, escudos y material para generar estragos callejeros.

Es el «amigo del alma» de Iglesias, según las personas que le han conocido. De hecho, en la tesis del ex líder de Podemos aparece en el apartado de dedicatorias. «Sería imposible nombrar a los compañeros con los que compartí muchas de las experiencias que se analizan en este trabajo. Vayan sólo algunos nombres. De los que quedan muy lejos, pero cuya influencia fue clave para mí, destaca Rafa Mayoral. Algo más cercano está César López, amigo para siempre (…)», escribió en 2008.

Entrevista que concedió Pablo Iglesias a ‘El Mundo’ junto a César López en 2001.

Este íntimo que se maneja lejos de los focos mediáticos se ha convertido en el hombre fuerte de Iglesias en Podemos, de donde nunca se ha ido. En la campaña electoral de Castilla y León se apresuró a intervenir en apoyo a Pablo Fernández, a pesar de que reconoció que su imagen ya no sumaba para conseguir votos.

«Para blindar el chalet de Galapagar, Pablo Iglesias ha designado a un colega personal suyo en un puesto clave para el control de la organización, pisando a la propia secretaria general, Ione Belarra. Es César López, un amigo de su adolescencia, ya desde los tiempos de disturbios en la cumbre del G8 en la ciudad de Génova. Así se puede comprobar en muchas publicaciones en las que salen fotografiados juntos», comentan fuentes conocedoras del nombramiento y que ha podido confirmar OKDIARIO.

Su antecesora, Mónica Carmona, fue cesada por denunciar usos presuntamente irregulares de recursos del partido. «Con César López, Irene Montero y Pablo Iglesias blindan su cortijo y su chalet de Galapagar para los próximos años y podrán hacer uso y disfrute de todo el dinero sin control alguno», detallan estas fuentes que tachan el nombramiento de «gravísimo», ya que este hombre cobra del Congreso para labores de asesoría a tiempo completo. Apuntan que podría haber «fraude de ley» en ese nombramiento. «Urge que algún grupo parlamentario, el secretario general del Congreso o el Tribunal de Cuentas investiguen al grupo parlamentario por financiar actividad del partido en lugar de dar un uso correcto de los fondos públicos», imploran.

OKDIARIO ha contactado con Podemos y con el propio César López, pero evitan, por ahora, hacer comentarios sobre estos hechos.