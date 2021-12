Podemos se opone a que el juez investigue el correo electrónico que demuestra que en la formación morada conocían que Irene Montero utilizaba a su asesora Teresa Arévalo como niñera de sus hijos. El partido ha presentado un recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid por el que se opone a la resolución del juez José María Escribano, que solicitó a OKDIARIO un correo interno de Podemos clave para resolver los escollos surgidos a lo largo del procedimiento.

En una providencia dictada el pasado 3 de noviembre, el magistrado hace referencia concretamente a una información de OKDIARIO que desvelaba que los trabajadores del partido conocían que la Nanny, como la llamaban internamente, se desplazaba hasta el casoplón que Montero y Pablo Iglesias tienen en Galapagar para cuidar a los menores. Así consta en un email enviado por un miembro del Consejo Ciudadano de la formación morada en junio de 2020, ocho meses antes de que la ex responsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona, denunciara ante el juez del caso Neurona que la actual ministra de Igualdad usaba a «una persona a sueldo del partido», que identificó como Arévalo, como niñera de sus hijos.

Según Podemos, esta diligencia es «inútil» y «carece de pertinencia alguna», más allá de «convertir la instrucción en un interesado repositorio de publicaciones en medios digitales y de otro tipo», argumentan en su recurso de reforma. De ser incorporado este correo electrónico a la investigación, sostienen, generaría «una grave indefensión» porque, según argumentan, la denuncia proviene de «de una supuesta identidad desconocida» lo que «vulnera cualquier posibilidad de identificar al supuesto denunciante que, de existir, no deja de ser un cuasidenunciante anónimo, lo que vulnera igualmente los derechos fundamentales de esta parte, el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a las pruebas y a un proceso equitativo».

Precisamente la denunciante, una ex trabajadora de la formación que colaboró con Mónica Carmona en sus investigaciones sobre las irregularidades en el seno del partido, decidió guardar el anonimato para no sufrir amenazas, tal y como ella misma explicó en conversaciones con este periódico. «Muchos trabajadores que estábamos asqueados por el mal uso de los recursos del partido, que Montero e Iglesias ponían a su servicio como si fuéramos sus esclavos, empezamos a movilizarnos. Teníamos mucho miedo, pero decidimos denunciar la situación a Mónica Carmona por si podía hacer algo», subrayó la ex trabajadora.

En Podemos, sin embargo, consideran que «si cualquier persona deseara denunciar cualquier supuesto hecho con posible apariencia delictiva tiene a su disposición los juzgados de cualquier territorio», se puede leer en el recurso de reforma.

De este modo, la formación morada se opone a criterio del juez, que solicitó a OKDIARIO este correo electrónico enviado por un miembro de Podemos el 17 de junio de 2020 a las 18:23 horas, y en el que se comentaba, con cierta ironía, el nombramiento de Teresa Arévalo como secretaria de Políticas de Cuidados. «Persona de máxima confianza de Irene Montero y dedicada desde que perdió el escaño a diferentes tareas, entre la que no es raro que asuma la de quedarse en Galapagar cuidando a los niños», rezaba parte del mensaje enviado hace algo más de un año por un miembro de Podemos.