El juez José María Escribano, que investiga si Irene Montero utilizó como niñera a la militante de Podemos Teresa Arévalo, solicita a OKDIARIO un correo interno de la formación morada clave para resolver los escollos surgidos a lo largo del procedimiento. Así lo ordena el titular del Juzgado de Instrucción número 46 en una providencia dictada el pasado 3 de noviembre.

El magistrado hace referencia concretamente a una información de OKDIARIO que desvelaba que miembros de Podemos conocían hace más de un año que Irene Montero utilizaba a su asesora Teresa Arévalo como cuidadora de sus hijos. Y, además, estos trabajadores del partido conocían que la Nanny, como la llamaban internamente, se desplazaba hasta el casoplón que Montero y Pablo Iglesias tienen en Galapagar para cuidar a los menores. Así lo revelaba un email enviado por un miembro del Consejo Ciudadano de la formación morada en junio de 2020.

Es decir, ocho meses antes de que la ex responsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona, denunciara ante el juez del caso Neurona que la actual ministra de Igualdad usaba a «una persona a sueldo del partido», que identificó como Arévalo, como niñera de sus hijos. Lo cual, añadió, además de ser contrario a las más elementales normas éticas, podría ser constitutivo de un acto de administración desleal o malversación. Ahora, el instructor solicita a este periódico que aporte ese correo electrónico, clave para resolver el caso.

El email, al que tuvo acceso en exclusiva OKDIARIO, fue enviado por un miembro de Podemos el 17 de junio de 2020 a las 18:23 horas. En el mensaje, el remitente describió cómo se desarrolló el 6 de junio del pasado año la reunión del renovado Consejo Ciudadano Estatal (CCE) para aprobar la composición del nuevo Consejo de Coordinación Estatal que se encarga del día a día del partido. En esa reunión se ratificó la nueva Ejecutiva del partido propuesta por el entonces secretario general, Pablo Iglesias.

Además de Iglesias, entre los 20 miembros que conformaban el nuevo Consejo de Coordinación destacó un nombramiento: el de Teresa Arévalo, como secretaria de Políticas de Cuidados. Este nombramiento fue comentado con cierta ironía entre los miembros del partido.

«No hubo ningún debate (en la reunión) salvo algún tele-murmullo cuando Pablo Iglesias nombró a Arévalo miembro de la Ejecutiva. Persona de máxima confianza de Irene Montero y dedicada desde que perdió el escaño a diferentes tareas, entre la que no es raro que asuma la de quedarse en Galapagar cuidando a los niños. Precisamente, como secretaria de Cuidados nadie expresó la menor duda acerca de la elección de los nuevos integrantes. Pablo leyó la lista y los agraciados fueron por orden dándole personalmente las gracias», rezaba el mensaje enviado hace algo más de un año por un miembro de Podemos.

Este mensaje fue recibido por una ex trabajadora de la formación que colaboró con Mónica Carmona en sus investigaciones sobre las irregularidades en el seno del partido. La denunciante ha decidido guardar el anonimato para no sufrir amenazas, como ocurrió con el ex jefe del equipo jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, acusado falsamente de acoso sexual. Esta ex empleada de la formación morada aseguró, en conversaciones con este periódico, que Irene Montero se benefició de «una corte de vasallos para sus caprichos, de criados y de escoltas, todo a cargo del partido, para ella y para su madre».

En Podemos, contó a este medio, todo el mundo empezó a conocer a finales de 2019 que Teresa Arévalo se dedicaba a cuidar de Aitana, la hija pequeña de Pablo Iglesias y de Irene Montero, que nació en agosto de ese mismo año. Esta ex diputada comenzó a ejercer la labor de niñera cuando la pareja del ex líder del partido se reincorporó de su baja maternal después del verano.

«Por eso, muchos trabajadores que estábamos asqueados por el mal uso de los recursos del partido, que Montero e Iglesias ponían a su servicio como si fuéramos sus esclavas, empezamos a movilizarnos. Teníamos mucho miedo, pero decidimos denunciar la situación a Mónica Carmona por si podía hacer algo», subrayó la ex trabajadora.