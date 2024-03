Puigdemont pide a Trías que sea el candidato de Junts a la Generalitat

Carles Puigdemont quiere que Xavier Trias sea «el revulsivo» que Junts necesita para recuperar el Govern de la Generalitat. Por eso, según ha podido saber OKDIARIO, el ex presidente catalán y líder moral de la formación postconvergente le ha pedido al ex alcalde de Barcelona que asuma este nuevo encargo a sus 77 años -cuatro menos de los que tiene el presidente norteamericano Joe Biden, que pretende repetir en el cargo-.

Trías, tal como explicó en su día este periódico, pidió a su partido tras la salida de Elsa Artadi poder volver a competir por la Alcaldía de Barcelona varios años después de haber sido desalojado del poder. Junts aceptó y logró ganar los comicios contra todo pronóstico. Pero cuando apuntaba a que volvería a ser alcalde gracias al apoyo de ERC, el mismo día del pleno de elección del alcalde un pacto a escondidas del socialista Jaume Collboni –que había quedado segundo– con el Partido Popular frustró sus planes. Lo que generó un gran enfado en su organización, y en él en particular. Llegó a pronunciar en público: «¡Que les den!».

Ahora Junts, y en particular Puigdemont, pretenden lograr la misma gesta de ganar las elecciones catalanas previstas para febrero del año que viene. Una victoria de Xavier Trías, explican, «nos garantiza la presidencia». Pues creen que el PSC y ERC «no se atreverán» a firmar un acuerdo que convierta en president a Salvador Illa «después de lo que le hicieron a Trías».

Los junteros, que defienden que Trías fue una víctima del lawfare, quieren aprovechar el foco que durante varios meses tendrá la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para venderle como damnificado de la supuesta guerra sucia del Estado contra Cataluña.

Xavier Trías, tras perder las elecciones barcelonesas, anunció su retirada de la política para el pasado mes de octubre, pero Puigdemont le frenó. El ex president le convenció de seguir unos meses pensando en este movimiento. Su salida del ayuntamiento, además, acabará de allanar el pacto entre Junts y el PSC para gobernar Barcelona durante los próximos años.

Otros pretendientes

Además de Trías, señalado por Puigdemont para aprovecharse de la situación, el exconsejero de la Presidencia y secretario general de Junts, Jordi Turull, también tiene aspiraciones de volver a intentar presidir la Generalitat. El juez Pablo Llarena frustró su investidura en 2019 al encarcelarle en pleno debate sobre su elección. Su perfil es del agrado del PSOE, que ha tendido puentes con él durante la negociación. Laura Borràs, que todavía no tiene sentencia firme, también pretende volver a concurrir como cabeza de cartel.

Puigdemont, por su lado, este pasado jueves, tras conocerse que la amnistía tenía los apoyos suficientes para ser aprobada oficializó su voluntad de encabezar de nuevo la lista de Junts per Catalunya a las elecciones europeas. El ex president de la Generalitat trasladó hace meses a su entorno, tal como reveló OKDIARIO, su intención de volver a encabezar la lista al Europarlamento en la próxima legislatura. Todo para garantizarse la inmunidad ante los previsibles recursos a la amnistía, aunque ya haya dicho que pretendía volver a Cataluña en el mes de julio.

Con esta decisión, el fundador de Junts per Catalunya no prevé volver a la política nacional de la que es un actor de primer orden a día de hoy gracias a Pedro Sánchez. La estabilidad de la legislatura depende de su voluntad y el sentido de voto de sus siete diputados en el Congreso. Con 60 años –cumplirá 61 el 29 de diciembre– Carles Puigdemont podrá jubilarse como eurodiputado. El mandato, en caso de ser reelegido, tiene una vigencia de 5 años. Se extendería, por tanto, hasta que tenga 66. Al ex president de la Generalitat, explican en su entorno, «le ha gustado» la política comunitaria.

Otra de las razones por las que Puigdemont prefiere seguir en Bruselas en vez de intentar retornar a la Presidencia de la Generalitat, explican en Junts, es «por el miedo a no ganar». Cabe recordar que en las últimas elecciones, las de 2021, su partido quedó en tercera posición con la corrupta Borràs como candidata, por detrás del PSC y ERC. A día de hoy, todos los sondeos pronostican una victoria de Salvador Illa y una mejora electoral de Junts que Trías podría acabar de redondear si logra el poder.