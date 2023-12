Puigdemont prefiere seguir de eurodiputado para asegurarse la inmunidad ante los recursos a la amnistía

El exilio voluntario -o fuga- de Carles Puigdemont en Bélgica, desde hace seis años, puede seguir tras la aprobación de la Ley de Amnistía por su interés de volver a ser eurodiputado. Puigdemont ha trasladado a su entorno más cercano su voluntad de volver a encabezar la candidatura de Junts en las elecciones europeas de mayo del año que viene. Todo para garantizarse así la inmunidad ante los previsibles recursos a la amnistía.

Con esta decisión, el fundador de Junts per Catalunya no prevé volver a la política nacional de la que es un actor de primer orden a día de hoy gracias a Pedro Sánchez. Con 60 años -cumplirá 61 el 29 de diciembre- Carles Puigdemont podrá jubilarse como eurodiputado, pues el mandato, en caso de ser reelegido, tiene una vigencia de 5 años. Se extendería, por tanto, hasta que tenga 66. Al ex president de la Generalitat, explican en su entorno, «le ha gustado» la política comunitaria.

Otra de las razones por las que Puigdemont prefiere seguir en Bruselas en vez de intentar retornar a la presidencia de la Generalitat, explican en Junts, es «por el miedo a no ganar». Cabe recordar que en las últimas elecciones, las de 2021, su partido quedó en tercera posición con Laura Borràs como candidata por detrás del PSC y ERC.

Ahora, a poco más de un año de los comicios, todos los sondeos vaticinan una nueva victoria del socialista Salvador Illa, incluso con un mejor resultado, por lo que provocaría una «dolorosa derrota» electoral para Puigdemont. Más aún teniendo en cuenta que su apoyo a Sánchez para ser investido, para lograr la Ley de Amnistía a cambio, está haciendo emerger otras candidaturas que restarán apoyos a Junts en las urnas.

El sueldo de eurodiputado

Como eurodiputado Puigdemont cobra 9.975,42 euros brutos mensuales. Lo que supone 119.705,04 euros al año. Una retribución a la que hay que sumarle las dietas para «gastos generales» como gestión de oficina, facturas de teléfono, correos postales y compra de equipos informáticos. El importe asciende a 4.513 euros mensuales, aunque se reduce a la mitad si los parlamentarios no asisten a la mitad de los plenos en un año parlamentario (de septiembre a agosto). Puigdemont y el resto de eurodiputados no tienen que justificar en qué se gastan ese dinero.

La Eurocámara paga también una dieta diaria fija de 320 euros para cubrir todos los demás gastos en que incurren los diputados en los periodos de actividades parlamentarias, por ejemplo comidas u hoteles en Bruselas -aunque Puigdemont tiene residencia en Waterloo, a muy pocos kilómetros de la capital comunitaria- y Estrasburgo. Además, disponen de 24.943 euros para contratar a sus asistentes que, en el caso del ex president de la Generalitat, se dedican principalmente a su promoción personal.

La Eurocámara concede además a cada diputado como Puigdemont 4.454 euros al año para financiar los viajes fuera de la Unión Europea, realizados para asistir a conferencias o visitas de trabajo. Además, reembolsa los desplazamientos realizados a Bruselas y Estrasburgo para asistir a las reuniones a las que tienen obligación de asistir en función de su cargo.