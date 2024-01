El socialista Collboni ultima un acuerdo con Junts para que entre en el Gobierno municipal de Barcelona

El alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, negocia el acuerdo que permitirá la incorporación de Junts per Catalunya al gobierno municipal. Una coalición entre el PSC y JxCAT en la que no estará el ganador de las elecciones y ex alcalde de la ciudad, Xavier Trias, que según ha podido saber OKDIARIO anunciará su dimisión antes de la firma del acuerdo.

El alcalde barcelonés, que llegó al poder gracias a que el Partido Popular votó a su favor para evitar que la Ciudad Condal cayera en manos del separatismo, elige así como compañeros de viaje para el mandato vigente al principal partido independentista con representación en el pleno de la Plaza de San Jaime. Con Junts per Catalunya, el PSC logrará los 21 concejales que marcan la mayoría absoluta necesaria para la aprobación de cualquier norma.

Con este movimiento, Jaume Collboni pondrá fin a seis meses de gobierno en minoría. Los socialistas gobiernan únicamente con diez de los cuarenta y un concejales municipales. Una debilidad que, el pasado mes de octubre, sin ir más lejos, obligó al primer edil a retirar su proyecto inicial de presupuestos municipales para el año 2024, al no contar con los apoyos suficientes para ser aprobados.

Desde que tomó posesión del cargo, el pasado mes de junio, Collboni había diseñado una estructura provisional a la espera de que pasaran las elecciones generales de julio. Resuelta esta casilla, con Pedro Sánchez de nuevo en el poder y con nuevos socios que dan estabilidad al Gobierno, el alcalde de Barcelona se dispone a rediseñar su organigrama para dar cabida a la formación más votada. Entre ambos partidos suman el 42,21% de los votos emitidos en las elecciones municipales de mayo del año pasado.

El acercamiento de Junts al PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez y la rehabilitación de Carles Puigdemont como interlocutor válido para Moncloa forman parte de este movimiento en el Ayuntamiento de Barcelona. Y ello pese a que la confianza entre los dos partidos a nivel municipal quedó muy tocada durante la celebración del pleno en el que se eligió a Collboni como alcalde, pues el socialista no informó en ningún momento a Trias de que había negociado con el PP. Trias contaba con ser investido por haber encabezado la fuerza más votada.

Con la renuncia de Trias a su acta de concejal, el partido separatista estará capitaneado en el nuevo gobierno municipal por la ex vicepresidenta de la Generalitat Neus Munté. Ex dirigente de la UGT, la ex consejera de Asuntos Sociales podría ocupar la primera tenencia de alcaldía. La incorporación de Junts aportará también una gran experiencia de gestión, ya que la mayoría de concejales junteros han ocupado cargos de responsabilidad en el gobierno autonómico catalán.

Una de las cuestiones que ha llevado a Collboni a priorizar el pacto con Junts, en lugar de un tripartito con los Comunes de Ada Colau y ERC, más allá de lograr la mayoría absoluta que garantice la aprobación de todo lo que se lleve al pleno, es el hecho de «compartir» un «rumbo y modelo de ciudad». PSC y JxCat están más alineados en temas como el turismo o la unión del tranvía por la Diagonal. Cuestiones, ambas, que cuentan con el rechazo bien de los Comunes o bien de ERC. Un tripartito que, dicen en el PSC, «obstaculizaría mucho el desarrollo de la ciudad».